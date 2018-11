Wallenberg nyomán: vetélkedő diákoknak

Az antiszemitizmus, az embermentés és az idegengyűlölet témaköreit is körbejárták a diákok a Wallenberg nyomán elnevezésű versenyen a napokban.

Az országos megmérettetés egyik elődöntőjének idén is az Eötvös Károly Megyei Könyvtár adott otthont.

Sebes József, a Raoul Wallenberg Egyesület elnöke elmondta, a tizedik alkalommal megrendezett országos versenyen hat településen tartanak elődöntőt, Veszprém mellett Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Vácon, Baján és Budapesten. Kiemelte, idén először a kitelepítés témája is megjelent a versenyen.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az országos megmérettetésen több mint ötven iskolai csapat indul, a veszprémi fordulón hét formáció vett részt. Két helyi mellett győri, tapolcai, budapesti, kiskunlacházai és a határon túlról egy dunaszerdahelyi háromfős csapat versengett.

A verseny idén is öt témakört járt körbe: a diákok a rasszizmus, az antiszemitizmus, az idegengyűlölet, a tolerancia és az embermentés témakörében oldottak meg feladatokat. A tanulóknak a verseny előtt a legnagyobb közösségi oldalon kellett létrehozniuk eseményeket, és egy kisfilmet is készíteniük kellett. A megmérettetésen Anna Frank életével kapcsolatban a vészkorszak eseményeiről is kaptak feladatot, valamint helytörténeti és külügyi kérdést is meg kellett oldaniuk.

A hét csapat közül a győri Krúdy középiskola fiataljai végeztek az élen és jutottak az országos döntőbe, amelyet 2019 januárjában Budapesten a Külügyminisztériumban tartanak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS