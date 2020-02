Zámbó Attila képzőművész alkotásaiból nyílt tárlat Veszprémben

Nudlis címmel nyílt kiállítása Zámbó Attila képzőművésznek a Pannon Egyetem B épületének aulájában.

A tárlatot Zámbó Bianka irodalmár nyitotta meg. Elmondta, a kiállítás tárgyai műanyag palackok felhasználásával ké­szültek, a PET-palackokat a művész hőkezelte, ezáltal „nudli” formát vettek fel. Ezeket az építőelemeket különböző eljárások segítségével szobrokká illesztette a képzőművész, vidám, színes kompozíciókat alkotva ezzel.

– Ebben a kiüresedett, esendő anyagban valaki, nevén nevezve Zámbó Attila meglátta a művészet lehetőségét. Felemelve és formát adva neki megtöltötte szellemi tartalommal – tette hozzá a kiállítás megnyitóján Zámbó Bianka. Kiemelte, ezen a kiállításon az alkotások koncepcióként, kontextusban is értelmezhetők, de az egyes darabok külön-külön is egyedi történeteket fedhetnek fel a látogatóban.

Bármennyire is játékosak ezek az alkotások, komoly munka és tartalom van mögöttük, a festett, ragasztott, olvasztott flakonszobrok különböző témafelvetésekként is felfoghatók, de önmagában az anyagválasztás, tehát a műanyag természetszennyező mivolta is kiragadható például a tengeri halat ábrázoló munkában. A palackok henger formájukban kevésbé formálhatók, így a művész hő segítségével teszi engedelmessé a műanyagot.

A művész sokszor „child art”-ként, gyermekművészetként is reflektál műveire. A kiállítás anyaga valóban felszínre hozza a gyermekkor érzetét, azt a gondtalan, színes és vidám korszakot, amikor az egyszerűség még tudott gyönyörködtetni. A szakirodalom a child art definícióját gyermekek által készített vagy gyermekeknek szóló alkotásként határozza meg, ennek ellenére Zámbó Attila munkái a gyermekiesség látszatát keltik csupán.

A Pannon Egyetem kultúraszervező csoportja által rendezett kiállításon a Katicák Duó, vagyis Lükő Lili énekes és Apáti Simon gitáros működött közre dalaival, a tárlat március 3-ig tekinthető meg.