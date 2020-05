Zebra Terv – Három napig Várpalotán is rendőrök vigyáznak a gyalogosokra

A Várpalotai Rendőrkapitányság is csatlakozott az országos Zebra Terv akcióhoz, amelynek keretében a gyalogátkelőhelyek óvatos megközelítésére s a gyalogosok védelmének fontosságára hívják fel a közlekedők figyelmét.

Az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által meghirdetett Zebra Terv keretében – az ország más településeihez hasonlóan – Várpalota forgalmasabb gyalogátkelőhelyeinél a héten három napon át kiemelt rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedésben résztvevők.

– Azoknál a jelentősebb forgalommal bíró gyalogátkelőhelyeknél jelenünk meg, ahol fel tudjuk mérni, szabályosan közlekednek-e az autósok és a gyalogosok. Utóbbiak az átkelők környezetében veszélynek vannak kitéve, védtelenek, egy kisebb ütközésnél is súlyos sérüléseket tudnak szenvedni. Azokban az esetekben, amikor a gyalogosok szabálytalanul közlekednek, az autósoknak akkor is be kell tartaniuk szabályokat, hiszen így előzhetők meg a balesetek – mondta el kérdésünkre Csepely Balázs rendőr őrnagy.

A Várpalotai Rendőrkapitányság rendészeti osztályának vezetője hozzátette, a baleseteket a legtöbb esetben a figyelmetlenség, valamint az okozza, hogy rutinból közlekedünk s közelítjük meg a gyalogátkelőhelyeket. – Természetesen vannak időszakok, amikor minden autósnak különösen körültekintőnek kell lennie. Iskolakezdéskor, amikor hirtelen sok kisgyermek jelenik meg a közterületeken, vagy épp késő ősszel, amikor jelentősen romlanak a látási viszonyok – emelte ki Csepely Balázs.

Érdekesség, hogy a jó tanácsok mellett Várpalotán a szabályosan közlekedők egy figyelemfelhívó pólót is kapnak ajándékba.

– A Várpalotai Balesetmegelőzési Bizottsággal közösen találtuk ki, hogy a szabályosan közlekedőket egy-egy különleges pólóval is megajándékozzuk az akció során. Az „Én is figyelek a zebrára!” felirat, illetve piktogram jól mutatja a kezdeményezés lényegét: a közlekedők figyelmét ráirányítani a gyalogátkelőhelyeknél történő óvatos haladásra – tette hozzá a rendőr őrnagy.