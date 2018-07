Zenepedagógus európai minőségben

Magyarországot képviselte azon az Európai Zeneiskolák Szövetségének Küldöttgyűlésén,(European Music School Union) , amelyet holland Sneek városában tartottak még májusban. Gál Csilla a veszprémi Csermák Antal Zeneiskola intézményegység vezető-helyettese, hegedűtanára számolt be hollandiai tapasztalatairól.

A küldöttgyűlésre 25 ország 1-1 küldötte érkezett, akik többségében zeneiskola vezetők, vagy az adott ország szövetségének az elnöke. A veszprémi hegedűtanár MZMSZ (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége) küldötteként képviselhette az európai konferenciát. – Magyarország képviseletében rám esett a választás, mivel zeneiskola vezetésében dolgozom, van aktív nyelvtudásom, ami a konferencia nyelveként a közös megértésre is szolgált. A holland városban a színház adott otthont a konferenciával együtt zajló 13. At The Watergate European Youth Music Festival(Európai Ifjúsági Zenei fesztiválnak) is. A küldöttgyűlés főprogramjában szereplő vitafórum azt célozta meg, hogy a jelenlévő országok között kinek volt említésre méltó, korábban bemutatott hazai, helyi szakmai projektje. Ez azért is hasznos, mert ha a külön országok ugyanabban a témában kezdenek el kutatni, vagy utat keresni, akkor ez a szövetség összefogja a hasonló terveket, és így sokkal értékesebbé, EU színtűvé válhat a törekvésünk. Ennek kapcsán került elő a digitalizáció szerepe is, a mi esetünkben példaként szolgál a zeneoktatásban. Uher Bertalan idén Veszprémben a tavaszban megrendezett konferenciáját fontos lenne összekötni ezen a küldöttgyűlésen elhangzottakkal, és összehozni belőle egy közös Európai projektet. MZMSZ által létrehozott Művészeti Értéktár szempontjából is ajánlatos elővenni ezeket a terveket, programokat. A jövőben itt Magyarországon lehetne ezt a gyűlést megszervezni, amire mi nyitottak is vagyunk.

A digitalizáció szerepén túl a kora gyermekkori zeneoktatásról is szó esett a konferencián. Arra ébresztettek reményt, hogy a Kodály , valamint a Kokas módszer tovább erősödésével a mozgás, a zenehallgatás, a zenetanulás kombinációjával még magasabb szintre emelhetjük a zenepedagógia ezen elveit. Úgy látom, itthon Kodály hazájában kevésbé jól csináljuk, mint a határainkon túl, vagy akár a nagyvilágban. A mi koncepciónk szerint a felnövekvő nemzedéket érzelmileg intelligensé kívánjuk nevelni, és nemcsak a nyelvekre, a matematikára és a számítástechnikára akarunk tanítani. Szeretnénk, hogy a zenét tanuló tanítványok kultúremberekké, zene és művészetek iránt fogékonnyá váljanak. A művészeti oktatás alapjaira már óvodában fel kell hívni a figyelmet, mondókákat, népdalokat, népi játékokat iktatni a napi tevékenységek körébe. A magyar nemzeti érzések erősödését, identitását itt kellene elkezdeni, mint a magyar zenekultúrára nevelés első állomásánál. Csereprogramok keretében lehetne megismertetni egymás zenepedagógiai nevelési módszereit, együttesek, zenekarok találkozásával megerősítést adni, hogy igenis fontos a zene közösségi szerepe a személyiség, az ifjúságnevelés szempontjából is. A konferencia saját nemzeti identitásának zenei irányvonalait szeretnénk határok nélkül összekapcsolni a résztvevő országok sajátos zenekultúrájával, a zenetanítás szintjén. Az átjárhatóságnak fontos szerepet tulajdonítunk, ami elsősorban élménypedagógia kell, hogy legyen. Szeretnénk a jövőben ezeket a kérdéseket konferencia keretében előtérbe vetíteni. A hazai elnökségi gyűlés viszont motiválható lehet az Európa Kultúra Fővárosa pályázatra is . –hangzott el a zenepedagógus tájékoztatásában, akire MZMSZ elnöke, Ember Csaba a következő Európai gyűlésen újra számít.

-ZeneIskolánk 102 évével, politikamentes működésével, pedagógiai célkitűzésben a művészeti nevelés fontosságát, azon belül a zene minden műfaját igyekezik előtérbe helyezni. Sokat tudnánk tenni a zenekultúra színesítéséért, a város zenetörténetét generációk példázzák. Gyökereink innen indultak el. De ezen kívül számos nagy nevű zenetanár, -jelesül Kollár Kálmán és Káté István, hogy csak két jeles hegedűtanárt említsek- neve fémjelzi a több évtizedes hagyományokkal rendelkező Zeneiskola munkásságát. -Nekünk, zenetanároknak az is a dolgunk, hogy tovább vigyük az ő szellemiségüket, akik a veszprémi zeneiskoláért a megtehető legtöbbet tették . Magam, mint itt tanult növendék, nagyon büszke vagyok ezekre a zenetanárokra. Álmom vált valóra, hogy magam is hegedűtanár lehettem, és az alma materemben, napjainkban, mint intézmény egységvezető, és zenetanár képviselhettem a magyar zenepedagógusokat ezen a nívós , rangos európai konferencián, és tehetek a veszprémi alapfokú zeneoktatás sikerei érdekében. –mondta el a veszprémi küldött.