Zenével és tánccal búcsúztatták a nyarat a Dózsavárosban

Minden korosztálynak programot kínált a városrész napokban tartott nyárbúcsúztatója.

A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, a színpadi együttesek műsora mellett sokan vettek részt a kísérőprogramokon is. A fellépők között idén nagyrészt dózsavárosiak voltak, és a kísérőprogramokban is javarészt a településrész lakói működtek közre, mondta Antal Katalin művelődésszervező. Rohrer Lászlóné verset mondott, Kovács Marika énekes operettdalokat adott elő, Vörös Istvánné magyar nótákat énekelt. A Kid Rock and Roll SE Táncegyüttes és a Winners VTE együtteseiben is a Dózsavárosban élő fiatalok léptek fel. Műsort adott még a Kisbakony Táncegyüttes és a Jazzleman trió.

Hegedűs Barbara alpolgármester köszöntőjében kiemelte, a járvány és a miatta bevezetett intézkedések a közösségek, civil szervezetek, nyugdíjasklubok tevékenységét is megnehezítették az utóbbi fél évben, de a nyárbúcsúztató bizonyítja, hogy az elmúlt időszakból megerősödve jött ki a dózsavárosi közösség. Antal Katalin hangsúlyozta, a rendezvény révén ismét találkozhattak a városrészben élők, ami erősíthette a közösséghez tartozás érzését.

A programot idén is főzőverseny színesítette. A megmérettetésen hat csapat indult. A formációk bográcsgulyásokat készítettek különböző ízesítésekkel és hozzávalókból. A zsűri értékelése szerint a Lenner Zsolt és a szomszédok nevű csapat főzte a legfinomabb gulyást.

A színpadi fellépők műsorán túl számos kísérőprogram várta a gyermekeket: ügyességi és logikai játékok, arcfestés, légvár, valamint kitelepült a Családika az ötletes játékaival. A felnőttek táblajátékokat próbálhattak ki Sótonyi Sándor jóvoltából, míg egy alapítványnak köszönhetően terápiás kutyákkal tartottak foglalkozást.

A programot Herczku Ági és a Banda fellépése zárta, a koncertet a Köszönjük, Magyarország program keretében rendezték.