Zircen is megemlékeztek a forradalomról

– 1848-ban a tét Magyarország függetlensége volt, amely garantálta többek között a szólás- és sajtószabadságot, valamint a törvény előtti egyenlőséget.

Az akkor kivívott jogokat mi már ajándékba kaptuk, ám ez nem azt jelenti, hogy nem kell a szabadságunkat újra és újra megvédenünk.

Takács Szabolcs kormánymegbízott, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője mondta ezeket a gondolatokat Zirc város és térségének az 1848–49-es polgári forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségén. Hozzátette: a történelem olykor megismétli önmagát, a magyar nemzetnek ismét Európában kell megtalálni a helyes utat, fel kell lépnie olyan törekvések ellen, amelyek szabad akaratunkat és döntéseinket kérdőjelezik meg.

„Az igaz ösvényt megtalálni és arra rálépni, nem könnyű, hiszen úgy tűnik, hogy e büszke múltú kis ország, Magyarország magára számíthat. Mint a történelem viharaiban már oly sokszor, ’48-ban is magára maradt hazánk. Az európai nagyhatalmak összefogtak és egy év leforgása alatt vérbe fojtották a magyar forradalmat. 1848 példája mégis arra kötelez minket, hogy álljunk ki továbbra is bátran az igazunkért, a döntéseinkért, a függetlenségünkért. Túl sok vérbe és áldozatba került a kivívott szabadságunk ahhoz, hogy valaha is lemondjunk róla.”

Hangsúlyozta, most ismét választás előtt állunk, dönthetünk saját sorsunk alakulásáról, és arról, hogy megvédjük-e az elődöktől kapott és általuk kivívott értékeket, vagy tűrjük, hogy a liberális nagyhatalmak ránk kényszerítsék saját akaratukat. Nemcsak a szabadságunk, a függetlenségünk a tét, hanem nemzeti identitásunk, kultúránk és gyermekeink jövője is. A márciusi ifjak példáját állította elénk, s arra szólított fel: „legyünk bátrak, védjük meg elődeink örökét és adjunk egy biztonságos, élhető jövőt utódainknak. Ne döntse el senki rajtunk kívül, hogy mi jó nekünk, mire van szükségünk, a külföldi érdekek ne diktáljanak, ne mondják meg, hogy kivel éljünk együtt!” A nemzeti önrendelkezést azonban ma sem adják ingyen, csatát kell érte vívnunk – mutatott rá Takács Szabolcs.

Az ünnepség koszorúzással vette kezdetét a Március 15. téren, elsőként dr. Kovács Zoltán államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és Ottó Péter polgármester helyezte el az emlékezés virágait az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság közreműködésével. A Városházán előadást láthattunk a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 7.d osztályos tanulóitól Takács Nándor Istvánné felkészítésével. A Békefi Antal Városi Könyvtár és Művelődési Ház által szervezett ünnepi műsorban közreműködtek a Zirci Fúvósok és Szakács Ildikó.

Immár hagyományosan a középiskolai tanulmányi ösztöndíjak átadására is az ünnepségen került sor, tizenöt zirci diák részesült elismerésben kiemelkedő eredményeiért a városi önkormányzattól.