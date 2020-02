Zöldebb város és bicikliutak: a testület előtt Veszprém költségvetése

A város idei büdzséjének hatvan százalékát fordítja fejlesztésekre az önkormányzat, jelentette be Porga Gyula polgármester.

A város idei évre tervezett bevétele 23,5 milliárd forint lesz, 26,1 százalékkal magasabb, mint a tavalyi. A kiadási oldalon 37,1 milliárd szerepel, a különbség oka, hogy a Modern városok program és az uniós TOP-programban idén elköltendő forrás a tavalyi bevételek között szerepel, mondta el a polgármester.

A kiadás hatvan százalékát fejlesztésre, negyven százalékát működésre fordítja Veszprém 2020-ban. A működési kiadásokon belül az oktatásra 20 százalék, szociális és egészségügyi feladatokra 14 százalék, a közművelődés és a kultúra területére 25 százalék, városüzemeltetésre 19 százalék, igazgatásra 16 százalék, míg sportra hét százalékot fordít az önkormányzat.

A polgármester hangsúlyozta, a város idei költségvetésének középpontjában a tisztább levegő és zöldebb környezet kialakítása áll. Ennek részeként csökkentik a károsanyag-kibocsátást és az energiafelhasználást, valamint növelik a megújuló energiák arányát. Energetikai beruházást hajtanak végre a Március 15. utcai uszodán és sportcsarnokon, az Aprófalvi és Módszertani bölcsődében, valamint a Völgyikút Idősek Otthona épületén.

A városvezető elmondta, a tavalyi adatokhoz képest 27 százalékkal mérséklődött a szálló por koncentrációja a városban. Idén elkezdődik a 8-as út déli elkerülő szakaszának korszerűsítése, valamint a 8-as és a 82-es utat összekötő szakasz kiépítése, korszerűsítik a Pápai utat és a Kistó utcát. A várost a térséggel összekötő kerékpárutakra is jut forrás, így Márkó, Alsóörs és Zirc felé is. A polgármester kitért rá, a költségvetésben jelentős állami támogatások jelennek meg, amelyek az uszoda építéséhez, a zeneiskola belső felújításához és az egykori ének-zenei iskola megújításához is hozzájárulnak.

Porga Gyula pénteken benyújtotta a testület elé a költségvetés tervezetét, jövő héten a bizottságok tárgyalják, majd a képviselők döntenek róla.