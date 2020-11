Gyűjtik a zöldhulladékot a megyeszékhelyen

Szombaton is gyűjti a zöldhulladékot a szolgáltató a megyeszékhelyen – tájékoztatta lapunkat Czaun János, a VHK Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– Túl vagyunk a félidőn a zöldhulladékgyűjtésben, Veszprém minden utcájában jártunk már egyszer, hétfőn megkezdtük a második kört. Tapasztalatunk szerint sokkal nagyobb mennyiséget raknak ki az emberek, mint tavaly, ezt a számok is alátámasztják: idén az első két hétben 231 tonna zöldhulladékot gyűjtöttünk a tavalyi 176 tonnával szemben – fogalmazott Czaun János. Kiemelte, a növekvő mennyiség ellensúlyozására szombatonként is gyűjtik a zöldhulladékot, sőt, november 21-én már meg is történt az első gyűjtés négy járművel.

Az ügyvezető arról is beszélt, a nagy mennyiségű hulladék elszállítása térségi összefogást igényel: Balatonalmádi szolgáltatója novemberre egy gyűjtőjárművet biztosított a VHK Nonprofit Kft.-nek, valamint a balatonfüredi komposztálótelepen szombaton is fogadják a Veszprémben gyűjtött zöldhulladékot.

– Naponta legalább két, lehetőség szerint három gyűjtőjárművel folyamatosan végezzük a szolgáltatást, és a szabályosan kihelyezett zöldhulladékot mindenhonnan elszállítjuk – hívta fel a figyelmet Czaun János, aki azt is elmondta, ha valaki nem szeretné igénybe venni a házhoz menő szolgáltatást, az nyitvatartási időben a Kistó utcai Hulladékudvarba is beviheti a zöldhulladékot.

A házhoz menő zöldhulladékgyűjtés idén november 7-én kezdődött Veszprémben. A szolgáltató a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is arra kéri a veszprémieket, hogy az ágakat, nyesedéket kizárólag egyméteres kötegekbe rendezve, a falevelet és lágyszárú növényeket zsákban helyezzék ki úgy, hogy a járdákon, úttesten a közlekedést ne akadályozzák.