Zoób Kati Balatonfüreden: világvárosi divat holdfényben

Elegancia, nemes anyagok, hordhatóság, visszafogott és ragyogó színek jellemezte a kockaköveken, süppedős szőnyegen, kitűnő zenére végigvonult manökenek viseletét a Zoób Kati divattervező-iparművész káprázatos bemutatóján, Balatonfüreden, a Blaha utcán, hétfőn este, amelyen Garam Judit csapata, a NUBU is bemutatkozott.

Zsúfolásig megtelt a Blaha utca, és a Gyógy tér környéke, ahol különleges és lenyűgöző divatshow-t tekinthetett meg a nagyérdemű a Katti Zoób Balatonfüred Fashion Night alkalmából.

A modern nő világvárosi öltözékeit a divatház 25. évfordulóját ünneplő, kézműves és couture technikákat ötvöző, őszi-téli kollekciójának holdfényes divatbemutatóját díjmentesen csodálhatta meg közönség. Az izgalmas és nőies kollekció Sonia Delaunay, az 1910-es, 20-as évek kiemelkedő festő-, és textilművésze munkásságából merített, a geometrikus szabásvonalak meghatározó szerepet kaptak a saját tervezésű mintákban.

A Zoób Kati életében több mint 30 éve jelentős és visszatérő szamárminta ezúttal Geraldine Toucourt francia festőművész karakterisztikus szamárfestményeinek megidézésével született újjá, amely még egyedibbé varázsolta az ellentétek harmóniáját, amely az idei őszi-téli kollekcióban is fókuszba került. Az új kollekciók, akárcsak az eddigi különlegességek, hosszútávra szóló ígéreteket váltottak be, magas minőségüknek, rafinált kombinálhatóságuknak köszönhetően.

Fontos üzenete a brandnek, hogy ezek a kézzel készült elemek nemcsak egy kiemelt fogyasztói réteg kedvenc darabjai lehetnek, hanem mindenki megtalálja azt a típust, ami tökéletesen kiegészíti a saját ruhatárát. -Szeretnénk mindenkinek, de még saját magunknak is új utat mutatni az idei produkcióval és azzal a gesztussal, hogy egy másik fontos, a miénknél fiatalabb márkát is meghívunk ennek a jelentős 25-ös számnak az ünneplésére. Nyitunk arra, hogy valaki más divatüzenete is helyet kapjon nálunk, fogalmazott Zoób Kati.

A divattervező hozzáfűzte, Füreden már hagyományt teremtettek ezzel a hat éves múltra visszatekintő eseménysorozattal és a sokféle kulturális üzenettel, amelyek, akár egy praktikus, modern ruhatár darabjai, képesek kapcsolódni, szezonról szezonra.

-Hiszek benne, hogy ez a képesség a magyar divatmárkák egymáshoz való viszonyulásában is életre kelhet. A mi új, személyes nyitottságunk az együttműködésre, irány lehetne akár a többi kortárs tervező számára is. Az egymáshoz való közeledésből különleges eklektika születhetne, amely száműzi az elszigetelődést, az egyéniségek és az alkotói kézjegyek különbözőségéből pedig jófajta feszültség, szenvedély, hajtóerő keletkezhetne valami egészen újhoz, közöshöz, előremutatóhoz, hangsúlyozta a világhírű tervező.

A divatbemutató végén gyermekekkel együtt egyszerű vonalú, elegáns fehér ruhában Zoób Kati is a kifutóra lépett, Jurák Bettina kortárs táncművész pedig különleges élménnyel ajándékozta meg a közönséget.