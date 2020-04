3D-nyomtatóval is besegítenek a védekezésbe egy felvidéki gimnázium diákjai

A pedagógusok zöme a mélyvízben találta magát a távoktatás alkalmazása terén a Felvidéken is. Ahogyan a gyerekek és a szülők is- mivel az együttműködésre most még nagyobb szükség van. A szülőkre most még több felelősség hárul, hiszen a gyerekeket segíteni, irányítani kell a tanulásban, ugyanúgy a technikai eszközök kezelésében, a házi feladat esetleges visszaigazolásában.

Az új koronavírus terjedésének megakadályozása miatt a felvidéki iskolák is zárva vannak, így a tanintézmények – ahogyan a családok is- új helyzet előtt találták magukat – hangzott el az M1 Kárpát-medence című műsorában. A Bacskán élő Loksa család két gimnazista gyermeke kényszerül távoktatásra. Természetesen ők már önállóan tanulnak. Ki-ki a saját feladatát végzi, reggeltől sorra jönnek a feladatok – elektronikusan. Melinda többnyire az okostelefonját használja kommunikációra, ám a videókonferenciás tanórákhoz kénytelen kölcsön venni édesanyja laptopját is. „Szerintem ez az online oktatás nem olyan rossz dolog, van ennek előnye is, és hátránya is. Viszont egyáltalán nem helyettesíti szerintem az iskolát. Jobban örülnék, hogyha ott lennék, főleg így, hogy utolsó éves vagyok. Az utolsó fél évet nem annyira jó itthon tölteni" –mondja a lány. Melinda öccse, Dávid kimondottan élvezi az online oktatást, persze ő fiatalabb, így nem szembesül az érettségi, valamint az egyetemi felvételi vizsgák körüli jelenlegi bizonytalanságokkal. „Így sokkal több szabadidőnk lehet. Be tudjuk saját magunknak osztani az időnket. Azzal tudunk foglalkozni, ami tényleg érdekel, jut mellette időnk, többet lehetünk együtt a családdal is. Itthon sokkal lazább, mint iskolában" – meséli Loksa Dávid. Az online oktatás hirtelen bevezetésekor jelentkeztek olyan gondok, hogy egyes gyerekeknek otthon nincsenek meg hozzá a feltételek. Vagy ahol több gyerek is van a családban, ott általában nincs elég számítógép a háztartásban. A Királyhelmeci Gimnázium ezt úgy oldotta meg, hogy laptopokkal, egyéb technikai eszközökkel segíti azon diákjait, akiket valamilyen eszköz hiánya akadályozott meg abban, hogy az online tanításba bekapcsolódjanak. Szinte kiürült a Királyhelmeci Gimnázium informatikai szaktanterme. A laptopokat most a diákok odahaza használják. A Királyhelmeci Gimnázium egyik tanára, Gilányi Sándor iskolai segédeszközöket, laptopot, könyveket szállít a diákoknak az autójával. Egy kistárkányi diákja, Pituk Laura műszaki területen szeretne a jövőben tovább tanulni, ezért most szabadidejében fejleszteni akarja tudását. Ezért kérte az iskolától kölcsön a segédeszközöket. „Ezzel az arduino-val tananyagon pluszban foglalkozunk, én és a másik diáktársam, mi vagyunk a két női informatikus az iskolában" – mondja a lány. Dobos Gábor, a Királyhelmeci Gimnázium igazgatója azt mondja, közel 400 tanulójuk 99 százaléka bekapcsolódott a távoktatás folyamatába. „Az az 1 százalék adódhatott esetleg abból is, hogy nem volt mindenkinek technikája odahaza, de az iskolánk ezt is megoldotta" – teszi hozzá. Az új koronavírus terjedésére reagálva futótűzként terjedt el egy felhívás „Segíts a kórházon" elnevezéssel. A szlovákiai kórházak megsegítésére irányuló felhívásba több iskola is bekapcsolódott, köztük a Királyhelmeci Gimnázium is. Két diák 3D nyomtatóval pántokat gyárt a felhajtható védőmaszkokhoz, amelyeket az orvosok, nővérek, mentők használnak. Dobos Gábor erről azt mondja, diákjaiknak tantárgyként is tanítják a 3D nyomtatást, már jelentkezett 2-3 diák, akiknek haza is szállítottak nyomtatókat és készítik odahaza az alkatrészeket. „Most már a megye – tehát Kassa Megye is bekapcsolódott, és jelenleg arról tájékoztatott bennünket, hogy már ma hoz számunkra a 3D nyomtatáshoz szükséges alapanyagot, filamentet, amelynek segítségével tovább tudjuk nyomtatni az alkatrészeket a segédeszközökhöz" – magyarázza az igazgató. Az alkatrészeket a felhívás meghirdetői begyűjtik, összerakják a pajzs formájú védőmaszkokat, majd kiszállítják oda, ahol szükség van rájuk. A Királyhelmeci Gimnázium diákjai a helyi kórháznak adják át a kész segédeszközöket. A tanulók arra buzdítják kortársaikat, hogy a felszabadult idejüket és kreatív energiájukat a koronavírus elleni önkéntes munkára fordítsák.