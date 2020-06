A cirkuszban kelnek életre a képzőművészet csodás nőalakjai

Mi lenne akkor, ha életre kelnének egy kiállítás képei? Az alkotókat régóta foglalkoztatja a téma, ennek a gondolatnak a nyomán készült már film, zenemű, rajzfilm, színházi előadás és 3D-s performance is. Fekete Péter most a Fővárosi Nagycirkusz porondján „gyúrja össze” a képzőművészetet és a cirkuszművészetet.

A Lokál a Tündértánc – Nővarázs című különleges tárlatvezetés próbáján járt.

Az olasz–bolgár duót, a Kolev Sisterst instruálta éppen angolul Fekete Péter rendező, miközben a zenekar a kísérő számot gyakorolta, és a „fényosztály” is azon dolgozott, hogy a két lány tökéletes illúziót keltve lépjen ki a képkeretből. A konferanszié a porond szélén a koreográfussal gyakorol, a nézőtéren pedig a kollégák figyelik a próbát. Különös hangulatú előadás lesz a Tündértánc – Nővarázs.

A történet helyszíne egy galéria, ahol a művészettörténet leghíresebb nőábrázolásait és a női lét szimbolikus életképeit állították ki.

A cirkusz varázslatos eszközei segítségével aztán megelevenednek a csodás női alakok és kiderül, hogy vajon mi járhat Picasso, Munch vagy Szinyei Merse Pál nőalakjainak fejében, és van-e humora Mona Lisának.

„Levettem az államtitkári zakót, és felvettem a cirkuszi próbamelegítőt. Bevallom, jóleső érzés, hogy lehetőségem van egy picit a művészettel ismét a gyakorlatban foglalkozni”

– árulta el a próba szünetében Fekete Péter.

„A produkcióval a varázslatos nők, a női csoda előtt adózunk. Csupa olyan számot kerestünk, amelyben a nőiség kerül fókuszba. Közben párhuzamot is kerestem a festészet, a szobrászat és a cirkuszművészet között. Az egész szakmai munkásságom arról szól, hogy tiltakozom az ellen, hogy a művészet kizárólag egy szűk körnek szól. Hiszem, hogy a legszélesebb társadalmi rétegekben van befogadó és értő közönség. Ennek közvetítésére pedig a cirkusz kifejezetten alkalmas, ugyanis a cirkuszművészetben tudjuk a legjobban és a legkülönbözőbb emberhez eljuttatni azt az üzenetet, hogy a szórakoztatás mellett bizony érzelmeket és katarzist kiváltó gondolatokat is közvetítünk. Ebben az előadásban azt szeretnénk megfejteni, hogy melyik alkotás, milyen érzéseket vált ki belőlünk. Gyönyörű csapatmunka ez, mint minden művészeti ág, zenészekkel, artistaművészekkel, dramaturggal, koreográfussal, táncosokkal és még sorolhatnám. Természetesen az alapkoncepció megvan, hiszen keressük a párhuzamot a Mona Lisa, a Lila ruhás nő és az artistaszámok között. Közben várjuk a külföldi művészeket, hiszen amint a pandémiás időszak feloldásra kerül, és ők megérkeznek, akkor már a közönség is láthatja az előadást” – mondta a rendező.

Borítókép: Fekete Péter rendező a próbán