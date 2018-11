A Felvidékről érkezik a fővárosba Árpád fejedelem monumentális lovasszobra 

Egy bronzszobrászati életmű csúcsalkotásának utolsó mozzanatait végzik a galántai 4D művészeti galériában. Sabo László műhelyében egy közel 2,5 méter magas, fél mázsás, korhű Árpád fejedelmet ábrázoló bronz lovasszobor magasodik mindenek fölé, várva, hogy az utolsó simítások után kedden elinduljon Budapestre.

November utolsó hétvégéjén bárki ellátogathat a mátyusföldi szobrászművész, Sabo László galántai műhelyébe, a 4D Gallery székhelyére, ahol a mester éppen az utolsó simításokat végzi azon az Árpád fejedelmet ábrázoló bronz lovasszobron, amelynek tervezője és megrendelője Oláh Mátyás László budapesti szobrászművész – írja a ma7.sk felvidéki hírportál.

Míg Oláh Mátyás László a szobor alkotójának, addig a galántai művész és csapata az öntvénymunka megvalósítójának számít. A fiatal budapesti művész egy pályázaton nyerte el a szobor megalkotásának a lehetőségét.

Sabo László a ma7.sk hírportálnak elmondta: ő és a besztercebányai egyetem öttagú hallgatói csapata akkor léptek be a szobor elkészítésének történetébe, amikor már az utolsó zsűri is jóváhagyta a tervező által kimunkált és aprólékosan kidolgozott agyagmodellt, a formát és a részleteket. Ezután az öntvény elkészítői gipszmintát vettek az agyagmodellről, a gipszmintából pedig viaszmintát készítettek. Ezt a folyamatot speciális kemencében, hatszáz fokon égetve, öt nap alatt végezték el, majd az így elkészült mintába öntötték a bronzot. A művész hozzáteszi, a folyamat logikája nagyon egyszerű, de a kivitelezés rendkívül míves, nem szabad melléfogni.

„A bronzöntés láncszerű folyamat. Nagyon oda kell figyelni, mert ha az ember téved, akkor az egész munka elveszti az értelmét” – mondja Sabo László, aki Pozsonyban végezte el a szobrászművészetet, miután a szakközépiskolában műkovácsnak tanult ki. A bronzöntést Nyíregyházán tanulta, ezért

fontosnak tartja azt, hogy a Felvidék és Magyarország között művészeti kapocs is legyen, és hogy az ő munkái is magukon hordozzák az összetartozás üzenetét.

Sabo László műhelyében alig hat hét alatt készült el a monumentális alkotás. Árpád fejedelem lovasszobra közel 2,5 méter magas és 510 kilogrammot nyom, közeli látványa, hihetetlen precizitással kidolgozott részletei ámulatba ejtik a látogatókat. A szobrászművész elmondta, a szobor részletei – mint a tegez, az íjak, az övtáska és a fejedelem karján nyugvó sólyommadár – történészek útmutatásai alapján, történeti leletek pontos másaként lettek kidolgozva. A szobrot hétfőn emelik kocsira, majd kedden hajnalban szállítják Budapestre. A mátyusföldi Galántán öntött lovasszobor a budapesti harmadik kerületben kap majd helyet, hivatalos átadó ünnepsége november 30-án lesz.

A 4Dgallery szobrászműhelyt a szobor elkészítése során több iskola diákjai is meglátogatták, miközben találkozhattak Oláh Mátyás Sándorral és Sabo Lászlóval is, akik részletes előadás keretében mutatták be a fiatal generációnak a bronzöntés titkait és magyarázták el a lovasszobor készítésének folyamatát.

Borítóképünkön Sabo László az alkotással

