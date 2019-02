A Hunyadi-sorozat szerzője Trianon-trilógiát tervez

Bán Mór szerint az ismeretanyag, évszámok és adatok halmozása előtt szívvel és lélekkel kell rendelkezni egy jó történelmi regény megírásához.

A nap ragyogása című dupla kötettel zárul majd Bán Mórnak a Hunyadi Jánosról szóló, nagyszabású regénysorozata, mely országosan elsöprő sikert aratott – elég, ha a tíz év alatt eladott több mint negyedmillió példányra gondolunk. A Magyar Időknek az író így indokolta műve népszerűségét: „A magyar múlt dicsőséges korszakait nem tartották szalonképesnek az irodalmi kánon jeles képviselői, legalábbis a többségük szemében nem voltak azok. Amikor belevágtam ebbe a hatalmas vállalkozásba, úgy gondoltam, hogy az olvasók is hasonlóképpen gondolkodnak,

mint mi, ugyanúgy hiányolják az ilyesfajta lélekemelő történeteket”

– fejtette ki.

A szerző arról is beszélt, hogy nincs biztos recept egy sikeres történelmi regény megírásához, amely rajongótábort is szerezhet, de először is szív és lélek kell hozzá.

„Ez fontosabb, mint a sok egymásra halmozott ismeretanyag, a nevek, évszámok, események összessége. Több, mint az ügyesen megszerkesztett cselekményváz, a jól felépített karakterek sokasága. Jóval több kell ennél: valami mélyről jövő, szívet-lelket melengető plusz, amire égető szükségünk van ma is. Ezt nemcsak íróként, hanem olvasóként is így látom. Én ezzel úgy vagyok, hogy egy angol, német, bármilyen történelmi regényt olvasva megérint a sodrása, a leírtak mélysége,

de csak egy magyar történelmi regény tud lélekig hatolva megrendíteni”

– árulta el a lapnak Bán Mór.

A szerző történelmi regényei sorát egy Hunyadi Mátyás életét feldolgozó sorozattal szeretné folytatni, és mint mondta, várja másik nagy terve, a Trianon-trilógia megírása is, „amely az 1918 és 20 közötti pokoli eseményeket meséli el egy nagyszabású családregény részeként. Ez – attól tartok – kemény vitákat vált majd ki, de nem baj. Ideje őszintén beszélni erről az időszakról is” – jegyezte meg az író.

Borítókép: Bán János (írói álnevén Bán Mór)