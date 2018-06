A Nemzeti Múzeum „Anna-appja” aranyérmes!

Nemzetközi díjat nyert a Magyar Nemzeti Múzeum alkalmazása, melyet az Anna - Változatok székely asszonysorsra című kiállításon ismerhettek meg a látogatók.

A Magyar Nemzeti Múzeum és a GuideNow által fejlesztett alkalmazás az AVICOM-tól vehette át a díjat Mobil Alkalmazások kategóriában május 31-én.

Az app a Nemzeti Múzeum Kelet és Nyugat határán című állandó régészeti kiállításában is megtalálható, illetve a szegedi Móra Ferenc Múzeumban és a pécsi állatkertben is a GuideNow fejlesztései futnak. Az app az Anna – Változatok székely asszonysorsra című kísérleti kiállításon mutatkozott be. A tárlatot a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum mutatta be először, innen érkezett a Magyar Nemzeti Múzeumba az első olyan kiállításként, ami egy az egyben a határon túli Erdélyből került a Múzeum falai közé.

A kísérleti kiállítás egy 20. századi női karakter, Anna életútját kíséri végig. A történet elemei részletes kutatáson alapulnak, az egyes élethelyzetek és megjelenítésük pontos képet fest a bemutatott helyzetről, de maga a karakter fiktív. Anna egyes szám első személyben meséli el a történetét, így a narráció a kiállítás szerves részévé válik, ami összeköti a jelent és a múltat, a személyes, szubjektív igazságot a történelmi valósággal. A látogató egy elágazásnál dönthet Anna további életéről is, aktív résztvevője a karakter történetének. A kétnyelvű hanganyag magyar változatában Bocskor Bíborka, a Magashegyi Underground énekese kölcsönözte Annának hangját.

