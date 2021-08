A női történeteké lesz a főszerep Szűcs Gabi koncertjén a Müpában

Az esten szó esik majd a szerelemről, a titkos és tiltott kapcsolatokról, a nőiségről, a csábításról és a csalódásról is.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék keményen támadják a főpolgármestert

Szűcs Gabi a JazzTime sorozat keretében a Fesztivál Színházban La femme fatale címmel vasárnap ad műsort zenekarával a Müpában. A különböző korszakokból kiválogatott dalok az ismert női előadókat, Marilyn Monroe-t, Karády Katalint, Marlene Dietrichet és Nina Simone-t idézik meg a szving és a dzsessz stílusában.

A különleges esten olyan slágerek csendülnek majd fel, mint a Whatever Lola Wants, a My Baby Just Cares for Me, a Fever és a Mad About the Boy. A végzet asszonyait középpontba állító műsorban vendégként színpadra lép Ónodi Eszter színművész is.

Szűcs Gabi, aki a 1995 és 2007 között énekelt a Cotton Club Singersben, tizenkét albumot készített, mintegy háromezer koncerten lépett fel és átdolgozta Frank Sinatra és az ABBA slágereit is. Az énekesnő csaknem másfél évtizede szólóban dolgozik. 2013-ban lemezt készített Swinging Amy címmel Amy Winehouse dalainak szvinges átirataiból, 2014-ben Tűsarkú lépteim címmel magyar nyelvű albumot jelentetett meg, a Stereo Swinggel együttműködve pedig Infotérzene címmel készített anyagot 2016-ban.