„A szeretet kútja” ismét nálunk zenél

Ismét Magyarországra érkezik Jordániából a Fountain of Love (Szeretet kútja) nevű kórus, amely még dalt is írt hazánkról.

Az együttes hétfőn Szegeden, az alsóvárosi ferences templomban, szerdán Budapesten, a Szent István-bazilikában, majd július 14-én a balatonfőkajári református templomban ad koncertet, klasszikus és modern nyugati, illetve bizánci műveket adnak elő.

A Ferences Sajtóközpont közleménye szerint a nyolcvantagú Fountain of Love együttest 2002 karácsonyán alapították, tagjai keresztények és muszlimok. Céljuk Krisztus dicsőítése és Szűz Mária méltatása a művészet eszközeivel. Repertoárjukban nyugati és keleti stílusú zeneművek egyaránt megtalálhatók. Gyakran lépnek fel templomokban és hangversenytermekben. Két éve már jártak nálunk, akkor a Mátyás-templomban és Tihanyban koncerteztek. Írtak egy dalt is Magyarországról, melyhez videó is készült.

Jordánián kívül szerepeltek már Szíriában, Líbiában, Palesztinában, Franciaországban, Németországban és Belgiumban. XVI. Benedek és Ferenc pápa szentföldi látogatásai alkalmából is szerephez jutottak az ünnepi események során.

A jordániai kórussal testvérkapcsolatot ápol a ferencesek fenntartásában működő budai Szent Angéla Gimnázium öregdiák kórusa, amely már több hangversenyt adott a Szentföldön és Isztambulban.

Borítókép: Youtube