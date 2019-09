A világ legsokoldalúbb tenorja lép fel az Erkel Színházban (videó)

Október 22-én egy felejthetetlennek ígérkező koncert várja az zenekedvelő közönséget az Erkel Színházban, ugyanis a pazar akusztikájú helyen a világ egyik legtehetségesebb tenorja, Juan Diego Flórez ad koncertet. Az operavilág ünnepelt előadójának estjén ezúttal – a műfaj legismertebb áriái mellett – az operettirodalom legismertebb dallamai is felcsendülnek, az Operaház zenekarának kíséretében.

Juan Diego Flórez hangja a tenorok és azokon belül is a „bel canto” tenorok között is páratlan, ritka kincs. Magasra szökő, fényes hangszínén a szavak csengőn táncolnak, előadásmódja könnyed és elegáns, mégis ott izzik benne a latinos temperamentum és a lírai gyengédség. Nem csoda, hogy Európától kezdve Japánig az egyik legkeresettebb tenor, az operarajongó közönség és a műfajjal csak kacérkodók is felkapják fejüket a hangja hallatán.

Hazájában, Peruban a legmagasabb kitüntetések tulajdonosa, de bélyeget is bocsájtottak ki az arcképével.

Kezdetben főként Bellini-, Donzietti- és Rossini-szerepek kaptak helyet repertoárjában, mostanra azonban, ahogy hangja érettebbé, előadásmódja erőteljesebbé vált, szép számmal találkozhatunk Mozart, Verdi és Puccini áriáival is, melyeket ezúttal október 22-én az Erkel Színházban hallhatják a magyar operarajongók.

A koncerten közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel Jader Bignamini.