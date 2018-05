Átadták a családok éve verspályázatának díjait

Az ország szinte minden tájáról és a határon túlról is érkeztek pályázatok, a felhívásra összesen 254 pályamunkát küldtek be a diákok.

Horváth Dávid Kosztolányi Dezső Lásd, kisfiam ezt mind neked adom most című versének átiratával, míg Gosztola Kincső József Attila Mama című költeményének átdolgozásával érdemelte ki osztálya számára az egymillió forintos osztálykirándulást.

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a díjátadón hangsúlyozta: az ország szinte minden tájáról és a határon túlról is érkeztek pályázatok, a felhívásra összesen 254 pályamunkát küldtek be a diákok. A zsűri által kiválasztott legjobb 53 alkotásra több mint 15 ezer szavazat érkezett – tette hozzá.

A minisztérium által életre hívott kezdeményezés célja az volt, hogy megszólítsa a felső tagozatos és a gimnazista fiatalokat és aktivitásra ösztönözze őket. A családok éve alkalmából meghirdetett pályázatra híres magyar költők családról, kötődésekről szóló verseinek átdolgozásával lehetett jelentkezni.

„A költőpalánták mellett szép számmal vannak művész vagy színészpalánták is a pályázók között, hiszen több kiemelkedő színészi teljesítményt is láthattunk a pályamunkákban” – mondta az államtitkár, aki a pályázatok zsűrizésében is részt vett.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a fiatalok üzentek nekünk ezeken a verseken keresztül. Elmondták, miként látják saját környezetüket, a családi életet maguk körül, de megfogalmazták vágyaikat is.

Legtöbben József Attila Mama című versét választották a 12 átdolgozásra kijelölt alkotás közül. Az államtitkár szerint ez azt mutatja, hogy a fiataloknak szükségük van a gondoskodó anyai szeretetre, figyelemre és harmonikus családban szeretnének élni.

Az államtitkár szerint ez egy nagyon fontos visszaigazolása annak, hogy nem elég felelős módon gyereket vállalni, de felelős módon is kell felnevelni őket.

„Meghallottuk ezt az üzenetet, és azon dolgozunk, hogy a lehető legtöbbet segítsünk a magyar szülőknek, a magyar családoknak abban, hogy harmonikusan élhessenek, hogy ne kelljen anyagi gondoktól tartaniuk, ne kelljen a gyereknevelés árnyoldalaival foglalkozniuk, hanem megélhessék a családi élet szépségeit” – hangoztatta Novák Katalin.

Szarvas Rita magyar nyelv és irodalom tanár, a zsűri tagja elmondta: József Attila Mama című versére 84, Ady Endre Őrizem a szemed című költeményére 33, míg Arany János Családi kör című művére 31 átirat érkezett.

Az Akvárium Klubban rendezett díjátadón a két fődíj mellett számos más nyereményt, és szakmai különdíjat is átadtak.