Csaknem 50 filmmel érkezik a Titanic 

Hét helyszínen 47 filmet vetítenek a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon.

Hét helyszínen 47 filmet vetítenek a 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztiválon, amelyet április 4. és 13. között rendeznek meg Budapesten. A versenyszekcióban kilenc alkotás verseng a rendezvény Hullámtörők-díjáért.

Az idén 25. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb filmes eseményét, amely a jubileumhoz méltóan színes és változatos programot kínál a kortárs nemzetközi filmtermés alkotásaiból – hangsúlyozta Horváth György fesztiváligazgató a programot bejelentő budapesti sajtótájékoztatón.

Kiemelte, hogy a fesztivál az elmúlt 25 évben páratlan filmszakmai együttműködés eredményeként valósult meg magyar és külföldi partnerek közreműködésével.

Ennek köszönhetően lehet például Wes Anderson Ezüst Medve-díjas Kutyák szigete című alkotása a 25. Titanic fesztivál első vetítése, a produkció az idei Berlinále nyitófilmje volt – mondta.

Horváth György kiemelte, hogy több olyan alkotás szerepel a programban, amelyek csak a rendezvényen lesznek láthatók, mivel Magyarországon nem forgalmazzák őket.

Allan Sorensen, aki öt éve programigazgatója a fesztiválnak elmondta: a műsorban szereplő nagyjátékfilmeket és a nyolc rövidfilmet a világ 34 különféle országból válogattak össze, többek között Versenyben, Fesztiválkedvencek, Perzsa kincsek, Ázsiai szelek, A sötét oldal, Amerikai függetlenek, Titanic dox elnevezésű kategóriákba osztva.

Az esemény zárófilmje a chilei Sebastian Lelio A rabbi meg a lánya című alkotása lesz, amely két ortodox zsidó lány szerelmét mutatja be. A rendező 2017-es Egy fantasztikus nő című filmje a Berlinalén Ezüst Medve-díjat kapott a legjobb forgatókönyvért, idén márciusban pedig megnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat.

A versenyszekcióban kilenc film szerepel, a Hullámtörők-díjról háromtagú zsűri dönt, amelynek tagjai Borbély Alexandra színész, Dobos Tamás operatőr és Török Ferenc rendező.

A fesztivál díszvendége Izland lesz, az északi ország filmtermése előtt többek között egy rövidfilm-válogatás, az Elégtétel és A hattyú című nagyjátékfilm, valamint két dokumentumfilm tiszteleg.

A rendezvény vendége lesz a kanadai színésznő, Monia Chokri, akitől három alkotást, köztük Xavier Dolan Képzelt szerelmek című 2010-es filmjét láthatja a közönség.

A Művészek fókuszban szekcióban a belga rendezőpáros Hélene Cattet és Bruno Forzani rövidfilmjeiből és nagyjátékfilmjeiből álló válogatást láthat a közönség.

Allan Sorensen a kínálatból kiemelte a csak a Titanicon látható a Szellem/Világ (A Ghost Story) című filmet az Oscar-díjas Casey Affleckkel a főszerepben, valamint Chloé Zhao A rodeós (The Rider) című alkotását, amely a világ számos filmfesztiválján – többek között Cannes-ban is – díjat nyert.

A Titanic Dox szekcióban hat dokumentumfilmet tűznek műsorra, köztük a Queens of the Stone Age frontembere, Josh Homme társrendezésében készült American Valhalla című alkotást az Iggy Poppal való közös munkájukról, valamint a fesztiválon vetítik először a szlovák-cseh-lengyel-bolgár-magyar kooprodukcióban készült Megszállás 1968 című dokumentumfilmet is.

A Titanicon láthatja először a magyar közönség Bogdán Árpád Genezis című nagyjátékfilmjét, amely az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatkozott be nagy sikerrel. Bogdán Árpád a sajtótájékoztatón elmondta, nagy megtiszteltetés számára, hogy filmje magyarországi premierjének a Titanic filmfesztivál ad otthont.

A programigazgató beszélt arról is, hogy kilenc külföldi vendég érkezik Budapestre, akik számos közönségtalálkozón vesznek részt.