Csík János a Mezzo zenekarral készítette el második szólólemezét

Az új albumon népzenével átitatott önfeledt szórakoztatás hallható.

Szép a tavasz, szép a nyár címmel készítette el második szólólemezét Csík János. A Csík Zenekar alapítója, énekese, hegedűse a Mezzo együttessel rögzítette egy új CD zeneanyagát, amelyet a népzenével átitatott önfeledt szórakoztatás jellemez.

„Több éves ismeretség fűz a Mezzo zenekar tagjaihoz, hiszen ők is kecskemétiek, én is. A közös munka jótékonysági felkérésre indult a csapattal, őket ismertem, megkerestem őket és szívesen vállalták” – mondta Csík János.

Mint felidézte, kezdetben falusi, autentikus népzenét adtak elő a fellépéseken, ezt mindannyian jól tudták játszani, évtizedekkel ezelőtt a Csík Zenekar is ezzel kezdte. Aztán a közös alkalmak egyre gyakoribbá váltak, ősszel meghívták a csapatot a kecskeméti népzenei találkozóra, egy szentesi világzenei rendezvényre, a repertoárba pedig menet közben a könnyedebb műfajú dalok is bekúsztak. Csík János úgy látta, érdemes összerakni a produkciót egy igényes lemezre.

„Könnyű dolgom volt, mert a Mezzo segített megvalósítani saját zenei ötleteimet, a szívemnek kedves dalokat” – jegyezte meg a muzsikus.

Csík János 2014-ben jelentette meg első önálló – a Csík Zenekaron kívüli – lemezét Úgy élni, mint a fák címmel.

Az 50. születésnapjára készült anyag személyes hangvételű volt, egyfajta összegző munka, amelyen számos közreműködő – köztük Presser Gábor – mellett a Csík Zenekar muzsikusai is játszottak. „Most nem hívtam őket, az eddigieknél jobban szeretném elválasztani egymástól a két dolgot.

Eltérő a két zenei világ, de mindkettő az enyém és mindkettőt nagyon szeretem. Az önálló munkában most felszabadultságot, örömöt éreztem, a vidám, jó lelkiséggel bíró dalok egyébként is ki tudják kapcsolni az embereket” – tette hozzá Csík János.

A Fonó Budai Zeneház gondozásában most megjelent album legtöbb dalát szerzőként is jegyzi Csík János, a társszerzők között ismert és kevésbé ismert neveket találunk. Szabó Balázs A fény felé című dalhoz írt szöveget, Szeder-Szabó Krisztina az Ülök a kávéházban című dal zenei ötletét hozta, a kecskeméti kulturális életben mozgó Bori Ernő a Balatoni hajnal alternatív zenei dallamát és szövegét.

A Csík Zenekarra jellemző „feldolgozós” vonalat Az eső és én képviseli: Somló Tamás és Adamis Anna szerzeménye, amelyet Kovács Kati tett ismertté a 70-es években, most egy kis szászcsávási mahalával lett feldúsítva. Az albumzáró Boldogságkereső, ami az öt évvel ezelőtti lemezen is hallható, most bossa novás lüktetésbe került, a kalotaszegi pakulár (pásztor) dallam mellé.

A Mezzo tagjai közül Rácz Gábor zongorista (Legényes boogie) és Mészáros János brácsás (Sűrű magyar az Appalache-ben) működött közre társszerzőként is.

„Sok közös tervünk van a Csík Zenekarral, de mindenkinek megvan a maga projektje is. A közönség fogja eldönteni, milyen jövő vár együttműködésemre a Mezzóval” – mondta Csík János.

A Mezzóban az említett Mészáros János és Rácz Gábor mellett Kisgyőri Krisztián bőgőzik, Németh Zsolt gitározik, Vadas László pedig citerán és tangóharmonikán játszik.

Borítókép: Csík János a Mezzo zenakarral közösen adott koncertjén a 16. Muzsikál az erdő – Mátrai Művészeti Napok rendezvényen Salgótarján Eresztvény városrészében 2019. július 2-án.