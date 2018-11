Decemberben megérkezik a Vadnyugat az Operába

A „Puccini Itáliája”-évadban a Magyar Állami Operaház nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy megszólaltassa a mester összes színpadi művét. December 1-jén A Nyugat lánya bemutatója nyitja a sort.

Giacomo Puccini talán legkülönlegesebb operája, az 1910-ben elkészült A Nyugat lánya egzotikus tájra, ezúttal a Vadnyugatra kalauzolta hallgatóit – idézi fel az Opera közleménye. Mint írják, Vasily Barkhatov orosz rendező a mű univerzális témáira és a cselekmény konfliktusaira tekintettel a darabot földrajzilag közelebb eső térbe, Nyugat-Európába helyezte. Ez a nagysikerű direktor első munkája Budapesten,

újszerű megközelítésével a mai kor legaktuálisabb problémáira reflektál.

A Zinovy Margolin díszlet- és Olga Shaishmelashvili jelmeztervező jegyezte látványvilág egyszerre kívánja bemutatni a szereplők egyéniségét és sorsközösség általi kiszolgáltatottságát, szürkeségét.

Puccini 1907-ben New Yorkban ismerkedett meg az opera szövegkönyvének alapjául szolgáló művel, David Belasco westerndarabjával. A nagy gonddal, a különböző nyelvjárásokat is megőrizve olaszra fordított librettóból 1910-re lett zenemű, melyet a Metropolitan Operában mutattak be először. Nem sokkal később, 1912-ben a budapesti Operaház is műsorára tűzte a nagysikerű darabot.

Az itthon ritkán játszott alkotást 47 év után, 2018. december 1-jén mutatja be vadonatúj rendezésben az Opera, ezúttal az Erkel Színházban.

A Wagner, Debussy és Richard Strauss hatását mutató mű különleges helyet foglal el Puccini életművében, hiszen vidám befejezésével, független, életerős és életben maradó főhősnőjével kivételt képez. Lényegében az egyetlen női szerepet, Minnie-t – akit szokásától eltérően, de a karakter jelleméből fakadóan drámai szopránra írt a komponista – a két szereposztás szerint Bátori Éva és Rálik Szilvia énekli, a főbb férfi szerepekben Gaston Rivero és Boncsér Gergely (Dick Johnson, alias Ramerrez, a bandita), valamint Szegedi Csaba és Florin Estefan (Jack Rance, a seriff) hallható majd, de fellép többek között Balczó Péter és Bakonyi Marcell is.

Az előadásban a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara (karigazgató: Csiki Gábor) működik közre, a darabot Kocsár Balázs főzeneigazgató vezényli.

Borítókép: jelenetfotó A Nyugat lánya című opera próbájáról. Fotó: Csibi Szilvia

