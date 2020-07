Egyedi művészfilm készült a Zenélő Budapest koncertsorozatához

A hatodik évadhoz megálmodott rövidfilmben Götz Nándor Hej, Dunáról fúj a szél népdalfeldolgozása hangzik el.

Egyedi művészfilm készült a Zenélő Budapest koncertsorozat hatodik évadára, a rövidfilmben Götz Nándor Hej, Dunáról fúj a szél népdalfeldolgozása hangzik el – közölték a szervezők.

Augusztus 30-ig mintegy 200 minikoncertet rendeznek a Zenélő Budapest hatodik évadában, többek között a Margitszigeti Zenélő Kútnál, a Műcsarnok, a Nemzeti Múzeum és Szépművészeti Múzeum oszlopcsarnokainál, a Várkert Bazárban, a Nemzeti Galéria előtti Savoyai-teraszon, a Millenáris parkban, valamint a Hegyvidéki Kulturális Szalon teraszán.

A Zenélő Budapest alapítója és művészeti vezetője, Götz Nándor a karantén alatt egy olyan rövidfilmet álmodott meg, melyben több mint 60 zenész hívja a nézőt Budapest felfedezésére – olvasható a közleményben.

Mint írják, a műben szokatlan hangszereléssel lehet találkozni a klasszikus zene és a dzsessz világából a rézfúvósoktól a szaxofonig, továbbá az elektromos gitár is hangsúlyos. Számos imázsfilm mutatja be Budapest nevezetességeit, ebben a filmben a jól ismert helyszíneket azonban új perspektívából is láthatják a nézők.

„Ez a film arra hív minket, hogy fedezzük fel újra a turisták nélküli Budapestet, új szemmel járjuk a jól ismert utcákat, tereket és ehhez egy mindenki által ismert népdal katartikus feldolgozása társul. A művészfilmmel egy valódi koncertséta-élményt szeretnénk adni Budapest nevezetességei között. A népdal egyedülálló komolyzenei feldolgozásának, valamint a közreműködő zenészek kiemelkedő játékának köszönhetően sikerült a film látványát tökéletesen a bázist jelentő zenére ültetni” – idézi a kommüniké Tuza Norbertet, a film rendezőjét, aki Szín Róbert operatőr- és vágótársával együtt az Ambient Pictures csapataként készítették a filmet.

A fellépő művészek az ország legrangosabb zenekarainak, együtteseinek tagjai, szólistái, de a fiatal tehetségek egyaránt lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. A programsorozat a Budapesti Filharmóniai Társaság szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával és a Várkapitányság Nonprofit Zrt. segítségével valósul meg – áll az összegzésben.