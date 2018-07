Ez a fesztiválhimnusz akár mindannyiunké is lehetne

"Kincs az a völgy, ahol égi testek / Táncot járva szerelembe esnek / és amikor ébredsz, behunyják a szemük, / S a domboldalra heveredsz velük" - szól a refrén, mely dúdolhatóvá teszi azt, amit átélni csak Gombaszögön lehet igazán.

A Gombaszögi Nyári Tábor évről évre a legjobban várt közösségi eseménye a szlovákiai magyar ifjúságnak: olyan életre szóló pillanatok sűrítménye ez a néhány nap, melyeket talán még az is megemleget, aki csak hallott róluk. Gombaszög fesztivál, találkozóhely, szabadegyetem és tábor egyszerre, ugyanakkor egyik sem: ha a művészetekben létezik vándormotívum, akkor Gombaszög nyomán honosíthatnánk meg a „bázismotívumot” vagy az „otthonmotívumot” szakkifejezésként.

Még a fesztivál hivatalos dalának is sikerült beletrafálnia az elmondhatatlanba: nemcsak címével, de hangulatával és szövegével is tűpontosan és játszi könnyedséggel talált rá arra, hogy a Gombaszögre érkező fiatalok közösen ünneplik és ezzel egyidőben ők maguk teremtik meg együtt az otthonosság, a valahová tartozás szinte tényként tapintható érzését.

A dal azzal a szándékkal készült, hogy mindenki ezt dúdolja majd, aki július 16–22. között ellátogat Gömörbe, a 90. jubileumát ünneplő fesztiválra – írja a ma7.sk. Az Otthonos videoklipjét Laczkó Sándor rendező álmodta meg, aki Gombaszögön és külső helyszíneken is forgatott a népes szereplőgárdával és a gombaszögi szervezőcsapat segítségével.

„Megpróbáltam a lehetetlent: belefoglalni mindent, amit én, s mindazok,akik Gombaszögre járnak szeretünk és érzünk!”

– nyilatkozott Dékány Nikolett, a pozsonyi Színművészeti Egyetem frissen végzett hallgatója, a dal szövegírója. Szabó ’Gila’ Ádám szerezte a dalt, amelyet galántai stúdiójában rögzített több hangszeren is, sőt, ő maga is énekel a szerzeményben. Őt kereste fel a további kilenc énekes, hogy május folyamán minden éneksávot rögzíthessenek.

A dalban közreműködik tehát a Ghymes együttes frontembere, a Kossuth-díjas Szarka Tamás hegedűn, Lau János dobon, valamint a Rozsnyó-vidéki Andrássy Dénes Férfikar aranytorkú kóristái.

Az énekesi felkérésre a Virtuózok TV-műsor győztese, Kristóf Réka szoprán is igent mondott, akinek egész Felvidék együtt szurkolt, ezért számára sem volt kérdés, hogy Münchenből hazarepüljön a felvételekre. Az énekesek csapatát Vadkerti Imre, a Kormorán zenekar Harmónia-díjas frontembere is erősíti elsöprő hangjával, ugyanúgy, ahogy Menyhárt József, zenei körökben a Kicsi Hang verséneklő együttesből ismert énekes-zenész, aki nem mellesleg a Magyar Közösség Pártját vezeti. A hölgyek közül Salgó Viktória, a budapesti NDK zenekar énekese, Kaszmán-Saróka Liliána a farnadi Estendøn vezetője, a rozsnyói Endorfin énekese, Papp Viki, s a szövegíró, Dékány Niki is hozzátettek a dalhoz. Idén sem maradt ki a párkányi jóvilágvan zenekar, Szabó Máté és Bokor Réka is közreműködnek. Az énekesek közül majdnem mindenki járt már Gombaszögön, de többen idén is fellépnek a fesztiválon: a Ghymes, az NDK, az Estendøn, a Jóvilágvan, a Kicsi Hang és az Endorfin koncertjeinek is örülhetünk.

A gazdag zenei kínálat mellett, az idei esemény két tucat civil szervezet összefogásával, több mint 400 programmal valósul meg, érdekes közéleti, tudományos és művészeti előadások, beszélgetések és foglalkozások keretében. Ezen kívül sport, kézművesség, lovastúrák, ügyességi- és csapatjátékok is gazdagítják az idei programot.

A Felvidék Allstars ötlete még 2015-ben pattant ki Bokor Réka (jóvilágvan) fejéből. „Bár a felvidéki zenei szcéna nagyon kicsi, fontos, hogy tudjunk egymásról, támogassuk egymást és összetartsunk” – fogalmazta meg az alapgondolatot. Akkor a Levegő c. produkció 12 énekes és 9 zenész közreműködésével jött létre, s az év dala kategóriában Harmónia-díjjal jutalmazták.

