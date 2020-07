Felújították a csárdát, ahol Rózsa Sándor és Arany János is megfordult

A megszépült Kondorosi Csárda Múzeumot szerdán adták át.

Kormányzati és uniós támogatással felújították a Kondorosi Csárda Múzeumot, a térség egyik legnevezetesebb turisztikai látványosságát szerdán adták át.

Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára az ünnepségen azt mondta, hogy történelmi örökségünkre, műemlékeinkre nemcsak épített emlékként tekintünk, hanem kultúránk továbbörökítőjeként is.

A magyar kormány ezért vállalta fel a Nemzeti Kastély- és Várprogramot, az egyházi műemlékek, a határon túl épített kulturális értékeink, a hazai vendéglátáshoz és idegenforgalomhoz kötődő épületek fel- és megújítását – közölte a politikus.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország rengeteg értékekkel, vonzó turisztikai célponttal rendelkezik. Bármerre is induljunk el az országban, megannyi csoda várja az utazókat.

„Itt az ideje annak, hogy minél többen és minél gyakrabban tegyünk kirándulásokat és fedezzük föl Magyarország csodálatos természeti, műemléki, idegenforgalmi adottságokkal rendelkező térségeit, köztük Békés megye e csodálatos szegletét” – mondta.

A Kondorosi Csárda 1740 körül épült nyolc út találkozásánál. Az egykor a betyárok, mint Rózsa Sándor által látogatott épületben megfordult Arany János és Erkel Ferenc, a csárdát műveiben megörökítette Petőfi Sándor, Jókai Mór és Móricz Zsigmond is – jegyezte meg az államtitkár.

A Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsűd településeken című 365 millió forint összköltségű projektben a csárda rekonstrukciójára 62 millió forintot fordítottak. Felújították a műemléki épület homlokzatát, elvégezték a nyílászárok cseréjét, javítását, korszerűsítették a fűtési rendszert és napelemeket telepítettek. Restaurálták Mihály Árpád és Cs. Pataj Mihály Betyárok rohama a szabadságharcban című nagy méretű festményét és a látogatóknak interaktív tárlat mutatja be a korabeli csárdavilágot és a betyárok korát.

Dankó Béla (Fidesz) a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy a Kondorosi Csárda az épített és kulturális örökség fontos része, amelyhez minden helybélinek emlékei kötődnek. Az egyik legnevezetesebb turisztikai látványosság a megyében, mely a határokon túl is ismert. A műemléképület rekonstrukciója több ütemben történt meg, a most megvalósult fejlesztés mellett egy a mai kor követelményeinek megfelelő kiállítást is létrehoztak, mely még több turistát vonz a településre – mondta.

Ribárszki Péter (Fidesz-KDNP) polgármester kifejtette, hogy a projekt részeként a csárda felújítása mellett a település kulturális értékeit bemutató hagyományőrző központot alakítanak ki a lovasközpont szomszédságában, a helyi tó partján pedig rendezvényhelyszín épül. A projekt része a Batthyány-Geist-család kápolnájának a felújítása is.

Békésszentandráson az évről évre megszervezett rendezvények helyszínét fejlesztették mintegy 80 millió forint támogatásból, a meglévő színpad elé épített fedett nézőtérrel, valamint hang- és fénytechnika beszerzésével.

Csabacsűd önkormányzata egy a kulturális hagyományok bemutatásához méltó rendezvényhelyszín kialakítására nyert támogatást.

Borítókép: Kovács Gábor, a Körös-szögi Hagyományőrző Csikós Egyesület tagja a felújított Kondorosi Csárda Múzeum előtt az átadóünnepség napján, 2020. július 15-én