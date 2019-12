Gajdics Ottót kapta az Eötvös József-sajtódíjat

A díjat a Magyar Páneurópai Unió Egyesület alelnöke, W.-Nemessuri Zoltán alapította 1999-ben.

Sokat emlegetjük mindmáig a pár évig kényszerűségből Magyar Idők néven működő Magyar Nemzet szerkesztőségében Ottó mondását, ha valami nem teljesen úgy sikerült, ahogy akartuk: Nem baj, holnap majd jobb lapot csinálunk. Ezt a töretlenül produktív derűlátást, pozitív hozzáállást kellene kiterjeszteni minden fontos kérdésre a magyarság életében – így köszöntötte csütörtökön laudációjában a Magyar Nemzet munkatársa, Megyeri Dávid Gajdics Ottó szerkesztőt, publicistát, akit másokkal együtt az Eötvös József-sajtódíjjal tüntettek ki.

A díjat a Magyar Páneurópai Unió Egyesület alelnöke, W.-Nemessuri Zoltán alapította 1999-ben. A kitüntettek között találjuk többek között Seszták Ágnest, Kristóf Attilát, Lovas Istvánt, Kondor Katalint, Duray Miklóst, ­Chrudinák Alajost és Oplatka Andrást. Ebbe a névsorba illeszkedik most már a Szabad Föld főszerkesztője, Gajdics Ottó is, aki a többiekhez hasonlóan megkapta a díjat megtestesítő plakettet, Melocco Miklós szobrászművész alkotását.

Hogy mennyire ott a helye, annak indoklására egy idézet a lau­dációból: „Nála nem válik szét a beszélt és az írott munkásság, koherens egészet alkotnak. Ahogy nincs két Gajdics Ottó sem – egy a közönségnek, egy pedig a színfalak mögött a munkatársaknak, beosztottaknak. Mert ő mindenkit munkatársnak és nem beosztottnak tekint mindegyik munkahelyén. Ritkaság, hogy valakiről azt lehet mondani: sok helyen volt főnök, de sohasem főnökösködött senkivel sem. Bizonyára ez a közvetlenség a legfőbb oka a népszerűségének is: úgy érzik az emberek, nézők, olvasók, hogy a szívükből szól, helyettük is beszél, azokat az ügyeket teszi szóvá, amelyek az ő bögyüket is nyomják.”

Borítókép: Gajdics Ottó, a Szabad Föld hetilap főszerkesztője, az első alkalommal odaítélt, a Médianéző Központ által alapított Jótollú magyar újságíró díj birtokosa a díjátadó ünnepségen a Nézőpont Intézetben 2019. március 14-én.