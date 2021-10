Hazánkban adnak koncertet a legnagyobb rocklegendák

Többek között Bruce Dickinson, Roger Glover és John Coghlan is fellép idén ősszel az országban.

2021 különleges év Győr történetében, hiszen a város idén ünnepli 750. születésnapját. A számos rendezvény között ősszel két nagyszabású rockkoncertre is készülhetünk. Október 30-án a Status Quo legendás dobosa, John Coghlan játszik az Olimpiai Sportparkban, november 5-én pedig Jon Lord Concerto for Group and Orchestráját adja elő a Győri Filharmonikusok többek között Bruce Dickinson és Roger Glover közreműködésével.

Október 30-án Győrben koncertezik a Status Quo alapító dobosa, John Coghlan. Az 1946-ban született zenész a nagyszerű brit rockzenekar első és meghatározó ütőse, a frenetikus négyes egyike, vagyis a Quo legsikeresebb időszakának tanúja volt. A zenész az elmúlt időszakban saját zenekarával, a John Coghlan’s Quóval zenél és turnézik. Ez a négyes egy örömteli utazásra invitál minden hallgatót a brit rockzene aranykorába egy este erejéig.

John Coghlan mellett Rick Chase basszusgitáros, Mick Hughes gitáros és Pete Mace gitáros-énekes lép majd a győri Olimpiai Sportpark színpadára, ahol a Status Quo-klasszikusok mellett néhány saját szám is előkerül.

Az ősz még egy igazán különleges zenei élményt ígér Győrben. Az Audi Arénában november 5-én koncerttel emlékeznek meg Jon Lord nagyszerű versenyművéről, az 1969-ben bemutatott Concerto for Group and Orchestráról. A művet egykor a Deep Purple és a brit Királyi Filharmonikus Zenekar, vagyis a Royal Philharmonic Orchestra játszotta, most pedig a Győri Filharmonikusok előadását hallhatjuk, Paul Mann vezényletével.

Énekesként Bruce Dickinsont (Iron Maiden) hallhatjuk, a basszusgitárosi poszton Roger Glover (Deep Purple) szerepel, míg billentyűsként John O’Hara (Jethro Tull), gitárosként Kaitner Z Doka (Jon Lord, Ian Paice) és dobosként Bernhard Welz (Ian Paice, Jon Lord) csatlakozik.

„Igazi megtiszteltetés részt venni ezeken a koncerteken, amelyek a Concerto for Group and Orchestra születésének 50. évfordulóját ünneplik. Mint azt sokan tudják, a Deep Purple meghatározó, máig tartó hatást gyakorolt rám tinédzserkorom óta, és az azóta eltelt években elég szerencsés voltam ahhoz, hogy a zenekar barátjává váljak, Jon Lorddal pedig több közös projektem is volt” – nyilatkozta Bruce Dickinson a fellépéssel kapcsolatban.

A darab első jubileumi előadása 2019-ben volt. Paul Mann karmester akkor elmondta, hogy Jon Lorddal számos alkalommal dolgoztak együtt, és a műfaji határokon átívelő Concertója ezek közül is az egyik legnagyobb csodája volt a zenei pályafutásának. Hozzátette, nagy örömmel készült erre az előadásra.

„Biztos vagyok benne, hogy Jon Lord lélekben ott lesz velünk ezen az estén” – tette hozzá.

A rendezvényekre a jegyek online vásárolhatóak meg. További részletek az október 30-án és a november 5-én megvalósuló koncertekkel kapcsolatban az események Facebook-oldalán érhetőek el.