„Hitler a velejéig gonosz Ahrimán szellem megtestesülése volt”

Pelle János Lelkek iránytűje című könyve különleges könyv: alcíme szerint dokumentumregény a szellemek világáról.

A különlegesnek ígérkező könyv ismertetője szerint évszázados hiányt pótol, ugyanis mindeddig nem találkozhattunk olyan munkával, mely érthetően, elfogultság nélkül összefoglalta volna magyarországi spiritizmus, a teozófia és az antropozófia történetét.

Pelle János a Visegrádi utcai Psyché antikvárium alkalmazottjaként részt vett az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet könyvtárának felszámolásában, ott bukkant rá műve alapanyagára, könyve tehát dokumentumregény. A kötet négy, valóban élt szereplő sorsát idézi fel, írásaik alapján: megismerjük a hazai spiritizmus legendás alakját, dr. Grünhut Adolfot, követőjét, Tóvölgyi Tituszt, Chengery-Pap Elemért és az antropozófus Török Sándort. E négy szereplő pályája az 1867-es kiegyezéstől egészen 1944-ig ívelt, és az ő „szellemi optikájukon” keresztül látjuk a korabeli magyar történelem baljós eseményeit.

A szerzőről Pelle János 1950-ben született, az ELTE magyar-francia szakán végzett, író, történész, újságíró. Fontosabb irodalmi és történeti munkái: • Feszített tükör; Magvető, Bp., 1987

• Lencse alatt, regény; PolgArt, Bp., 2003

• Az utolsó vérvádak. Az etnikai gyűlölet és a politikai manipuláció kelet-európai történetéből; Pelikán, Bp., 1995

• A gyűlölet vetése. A zsidótörvények és a magyar közvélemény, 1938-1944; Európa, Bp., 2001.

• Auschwitz ​magyar szemmel; K.u.K., Bp., 2016

A feljegyzések, a megidézett szellemek valós eseményekről számolnak be, mint például 1903-ban Obranovics Sándor szerb király megölése Belgrádban, vagy az 1910-es ököritófülpösi tűzvész. A kötetben eredeti beszámolót olvashatunk Hitler szellemi ihletőjének magyarországi működéséről, valamint Matuska Szilveszter biatorbágyi merényletének hátteréről is. Török Sándor 1944-ben a Zsidó Tanács tagja volt, és írásaiból kiderül, hogy a velejéig gonosz Ahrimán szellem megtestesülésének tartotta a Führert, és természetfölötti erő is közreműködött abban, hogy Horthy 1944 június végén felfüggesztette a budapesti zsidók deportálását.

A Minerva kiadó gondozásában megjelent könyvet június 5-én, kedden mutatják be a Lánchíd pesti oldalán horgonyzó Kossuth Múzeumhajón. A szerzővel Gyimesi Júlia pszichológus beszélget a spiritizmus és pszichoanalízis összefüggéseiről.

