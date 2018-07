Huszonkét országból érkeznek tehetségek a nyári akadémiára

Az európai országok diákjai mellett jelentkeztek a mesterkurzusokra az Egyesült Államokból, Hongkongból, Indonéziából, Egyiptomból, Costa Ricából, Iránból és Dél-Koreából is.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Huszonkét országból csaknem kétszáz hallgató érkezik az Ifjú Zeneművészek Nemzetközi Nyári Akadémiájára Debrecenbe – közölték a szervezők a rendezvényt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón.

Váradi Judit, az akadémia művészeti igazgatója elmondta, hogy a július 15. és 24. között zajló rendezvénynek immár 18. alkalommal ad otthont a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hozzátette: az európai országok diákjai mellett jelentkeztek a mesterkurzusokra tehetséges zenészek az Egyesült Államokból, Hongkongból, Indonéziából, Egyiptomból, Costa Ricából, Iránból és Dél-Koreából is.

A kurzusokat négy ország 28 professzora tartja majd, a magyar zeneművészeken kívül Németországból, Japánból, és Szlovákiából is érkeznek neves vendégoktatók. Idén először kapcsolódik be a munkába Jozef Lupták szlovák gordonkaművész, Rodrigo Perez Villa spanyol szaxofonista és Jóföldi Anett fuvolaművész, de tanulhatnak a diákok Kelemen Csabától, a drezdai filharmonikusok szóló trombitásától és Major Bencétől, az amszterdami Concertgebouw szimfonikus zenekarának ütőhangszeres művészétől is – hangsúlyozta Váradi Judit.

Kiemelte, hogy az idei nyári akadémián is újjáalakul a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar, amelynek vezetője, akárcsak az elmúlt években, most is a Kossuth-díjas zongoraművész-karmester, a 85. születésnapját augusztusban ünneplő Vásáry Tamás lesz. Az évforduló méltó megünneplésére különleges programokkal készülnek a szervezők, ezek közül több meglepetés lesz – mondta Váradi Judit.

Tájékoztatása szerint a nyitó hangversenyt a nyári akadémia művészeinek közreműködésével július 15-én este rendhagyó módon a Nagytemplomban tartják, ahol az Egy életút tükrében című műsorral Vásáry Tamás előtt tisztelegnek, akárcsak azzal a zeneművészeti karon nyíló fotókiállítással, amely a kiváló karmestert mutatja be munka közben. Az akadémia záró hangversenyét július 24-én a Kölcsey Központban rendezik.

Váradi Judit kitért arra is, hogy a nyári akadémián a 14 hangszeres és énekes mesterkurzus mellett zenekari játékra is várják a fiatal tehetségeket. A hárfától a basszusharsonán és a cimbalmon át az ütős hangszerekig csaknem húsz hangszeren gyakorolhatnak a hallgatók.

Az ifjúsági világzenekar már július 12-én elkezdi a próbaidőszakot Bolyky Zoltán betanító karmesterrel, majd az akadémia zárását követően koncertkörútra indul. Az alkalmi együttes először Budapesten, a Városmajori Szabadtéri Színpadon, majd Balatonfüreden, végül Ljubjanában, a Szlovén Filharmónia koncerttermében lép fel.

Lakatos Péter, a zeneművészeti kar dékánja felhívta a figyelmet arra, hogy a rendezvény különleges, pezsgő atmoszférájába a helyiek is „belekóstolhatnak” majd, hiszen az ifjú zeneművészek a tíz nap alatt a Zenés esték a Nagyerdőn című sorozatban ingyenes koncerteket adnak a zeneművészeti karon.