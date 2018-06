Ilyenek ezek a mai fiatalok?

Forog az első film a Z generációról.

A Senki nem megy sehova munkacímű alkotás felvételei bő három hétig tartanak, a forgatási helyszínek között találjuk a budapesti éjszakai élet kultikus helyszíneit, sőt, a Szabadság híd tetejét is. Hartung Attila filmje lesz az első magyar mozifilm, ami kifejezetten a Z generációról szól – számol be minderről a Magyar Nemzeti Filmalap honlapja.

Az alkotók elképzelése szerint a mozi egy kritikus hangvételű, őszinte és nyers korlenyomat lesz a fiatalokról és jellemzően a mai Budapestről, ugyanakkor közönségfilm is. Műfaját coming of age drámaként határozták meg. A Senki nem megy sehova várhatóan 2019 tavaszán kerül a magyar mozikba.

A történet szerint Gergő egy megnyerő, sportos tinédzser, akinek életét befolyásos, bíró apja egyengeti. A fiú az érettségi után egy amerikai egyetemre megy továbbtanulni, ám előtte még bulizik egy nagyot legjobb barátaival, Ábrissal, Bandival és Patrikkal. A banda provokatív videókat készít a netre, versengésszerű kihívásokkal próbál minél nagyobb nézettséget elérni. A határaikat feszegetik. Hangos, vicces négyesük a lányok körében nagyon népszerű. Egy házibulin azonban hirtelen minden megváltozik, a fiúk túl messzire mennek, Gergő fogadásból lefekszik egy lánnyal, Lillával. A buliról készült felvételek botránnyá fajulnak a közösségi médiában, Lilla eltűnik. A bűntudattól gyötört Gergő beleveti magát a budapesti éjszakába barátaival, hogy megtalálja a lányt és megpróbálja tisztázni a történeteket.

A filmben főszerepet játszik Yorgosz Goletsas amatőr színész, a Deep Glaze zenekar frontembere, valamint Sipőcz András ‘Csipesz’ népszerű vlogger, youtuber. Láthatjuk a vásznon továbbá László Pannát, László Zsolt színművész lányát, valamint Stohl Andrást is. Cameo szerepekben számos, a 18-30 év közötti korosztály meghatározó alakja feltűnik majd. A fiatal magyar alternatív zenekarok is beszálltak a produkcióba, a zeneszerzésében részt vesz Henri Gonzalez, a Fran Palermo frontembere és Konsiczky Dávid is a Csaknekedkislányból.

A film magyar forgalmazója a Vertigo Média, és a Filmteam gyártásában, az alap Inkubátor Programja keretében a Filmalap 62 millió forintos gyártási támogatásával készül.

Borítókép: Balról jobbra: Hartung Attila (rendező), Bouquet Gergely, Megyesi Pálma, Pokorni Ábel, Sipőcz András Csipesz, László Panna, Jorgosz Golecász, Songoro Laura, Murányi Panka

Fotó: Sághy Tímea