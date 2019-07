Kétszázezren látogattak el a Művészetek völgyébe

Tíz napon keresztül harmincöt helyszínen ezerötszáz programot élvezhetett a közönség.

Kétszázezer művészetkedvelő látogatott el idén a Művészetek Völgyébe és több mint nyolcvanezren váltottak jegyet a vasárnap véget ért programokra, ami tizenöt százalékos növekedést jelent az előző évhez képest – közölték a szervezők.

Tíz napon keresztül harmincöt helyszínen ezerötszáz programot élvezhetett a közönség, teltházas koncertet adott a Boban Markovic Orkestar, a 30Y és Dés László.

Idén először vett részt a Művészetek Völgyében, és töltötte meg saját taliándörögdi udvarát alkotóművészettel a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Szintén ebben az évben debütált a Pest-Buda Udvar, ahol a délutáni kerekasztal beszélgetéseket esti koncertek váltották, itt lépett fel a Klasszik Lasszó, a Blahalouisiana, az Európa Kiadó és Little G. Weevil. Innen indultak a Balaton-felvidéken kalandozó e-bike túrák, amire több mint kétszázan jelentkeztek.

A Folkudvar színpadán a tíz nap alatt megfordult a hazai és határon túli népzenei élet színe-java, többek között a Muzsikás Együttes Petrás Máriával, Dresch Mihály, Ágoston Béla, Balogh Kálmán, Bognár Szilvia, Pál István Szalonna és bandája.

A Kaláka Versudvarban ötvenedik születésnapját ünnepelte a Kaláka Zenekar, Lackfi Jánossal együtt közös zenélésre és verselésre hívták Máté Gábort, Szabó T. Annát, Both Miklóst, Kemény Zsófit, Varró Dánielt, Dolák-Saly Róbertet, Szirtes Edina Mókust, Tóth Krisztinát és természetesen a Kaláka alapító tagjait, Huzella Pétert és Mikó Istvánt.

A komolyzenei koncertek teltházzal mentek a kapolcsi templomban, ahogy a Magyar Írószövetség előadásai, bábelőadásai és beszélgetései is.

Idén esélyegyenlőségi program is indult a völgyben, amelynek keretein belül öt intézmény látogatott el a fesztiválra. A MEREK (Mozgáskorlátozott Emberek Rehabilitációs Központja), a Mexikói úti Mozgásjavító Iskola, a Vakok Intézete és a Down Alapítvány csoportjai akadálymentesen fesztiváloztak és remekül érezték magukat a koncerteken, előadásokon, kreatív foglalkozásokon.

A minden évben kitelepülő Vöröskereszt véradó pontjain július 19. és 28. között ezerkétszáz fő adott vért.

A Művészetek Zöldje Udvarában tizenhat szervezet százhuszonnégy különböző klímaváltozásról, környezet- és természetvédelemről szóló programmal volt jelen.

A látogatók „zökkenőmentesen vették a zöld újításokat és fantasztikus volt látni, hogy megtelnek a színházi és táncelőadások, az újcirkuszi, irodalmi programok, a workshopok, a beszélgetések, a zenés produkciók. Már javában szervezzük a 30. Művészetek Völgyét, sok meglepetéssel készülünk!” – mondta Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Igazgatója.

Az ünnepi 30. Művészetek Völgyét 2020. július 17. és 26. között rendezik meg, és még több irodalmi, színházi, népzenei, komolyzenei és képzőművészeti program várható, az már biztos, hogy olyan jubiláló zenekarok is együtt ünnepelnek majd a völgyközösséggel, mint a 30Y, az Erik Sumo Band vagy az Ivan and the Parazol – olvasható a közelményben.

Borítókép: Harcsa Veronika énekes ad közös koncertet Gyémánt Bálint gitárossal a 29. Művészetek Völgye kulturális fesztiválon Kapolcson 2019. július 19-én.