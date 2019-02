Legendás XX. századi modellek fotóiból nyílik kiállítás

Tóth József Füles a fővárosi Klebelsberg Kultúrkúria Legendás fotómodellek a XX. században címmel nyíló kiállításának sajtóbejárásán elmondta, hogy az MTI Fotónál tanulta meg a szakmát, mesterei Zacsek Gyula és Németh József voltak. Negyven évig foglalkozott reklámfotózással,

– tette hozzá.

Kiemelte, hogy a kiállítás visszaemlékezés és tisztelgés az egykori modellek előtt.

„Nagyon változatos arcok voltak ebben a korszakban, manapság a reklámképeken inkább sablonarcok tűnnek fel, egyforma frizurával és sminkben, hogy nem is lehet őket megkülönböztetni”

– magyarázta.

Kifejtette, hogy

manapság a reklám-és divatfotózáson több tucat ember dolgozik együtt. Van külön stylist és kellékes is, annak idején a fotós mindent egyedül csinált: a kompozíció mellett a díszletet, a kellékeket is ő találta ki, szerezte be és állította össze.