Kigyógyult a koronavírusból Böjte Csaba, üzent is az olvasóknak (videó)

A Szent László kórház minden munkatársának nagyon hálás a ferences rendi szerzetes.

Nemrégiben írtunk arról, hogy Böjte Csabával sem kivételezett a járvány, ezért kórházba is került. Ez idő alatt megjelent a ferences rendi szerzetes füveskönyve, most pedig már tünetmentesen el is hagyhatta a Szent László Kórházat, ahol kezelték. Ennek apropóján üzent is a követőknek.

A Facebookra feltöltött videóban elmondja, hogy hálával tartozik Istennek, és a kórház dolgozóinak. Kilépése után rögtön kezébe is vehette a Csender Leventével közösen szerkesztett könyvet, és arra a kérdésre, hogy miért füveskönyv, pedig a következőt mondta:

„Az orvosok is ilyen kis mennyiségben, kvantumokban adják a pirulát nap, mint nap (…), úgy gondolom, hogy

nemcsak a testünk tud megbetegedni, hanem a lelkünk is, és olyan keresztény értékeket próbáltunk megfogalmazni, amik számunkra nagyon fontosak”

– közölte, majd hozzátette:

„Én úgy gondolom, nekünk nemcsak védenünk kell a kereszténységet, hanem meg is kell ismerni.”

A koronavírus kapcsán a következőt mondta:

„A koronavírust szidjuk, meg is érdemli. De én nem vagyok benne biztos, hogy ha nem lett volna a vírus, ez a könyv a kezemben lenne. (…) Ez a vírus segített abban, hogy fókuszáljuk a dolgainkat a lényegre, elmélkedjünk. Így tudott megszületni ez a könyv, és biztos, hogy