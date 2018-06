Könnyű a Magyar Nemzeti Balettet táncba vinni

Alig két hét leforgása alatt az Operaház balettegyüttese Pozsonyban, Brnóban és Győrben is elbájolja közönségét - más-más előadásokkal.

Elsőként Pozsonyban, a Több mint szomszéd: magyar kulturális hét vendégeként lép fel a Magyar Nemzeti Balett június 7-én, a Szlovák Nemzeti Színház Eurokontext fesztiválja keretében vendégszerepel a Bartók Tánctriptichon, mely – mint a neve is jelzi – három produkcióból áll. A fából faragott királyfi ősbemutatójának 100. évfordulójára készült est jubileumi előadását Frenák Pál koreografálta. Az előadásban Magyar Nemzeti Balett tagjai és a Compagnie Pal Frenak táncosai együtt szerepelnek. Látható lesz még A csodálatos mandarin Seregi László legendás koreográfiájával és jelmezeivel, a főszerepeket Bajári Levente és Popova Aleszja alakítja.

Juhász Zsolt, Táncszvit című alkotásában Bajári Levente és Bakó-Pisla Artemisz látható a Duna Művészegyüttessel egy közös néptánc-produkcióban. Az esten a Magyar Állami Operaház Zenekarát Kovács János vezényli.

Június 16-án Csehországba egy az idén bemutatott modern balett, a LOL című produkció utazik, a brnói Dance 100 fesztivál közönségének nagy örömére. Ezt az előadást három Hans van Manen-darabból állították össze: a Trois Gnossiennes című érzelmes pas de deux-ből, az Astor Piazzolla zenéje által inspirált 5 tangóból és a szellemes Black Cake-ből.

Június 20-án a Magyar Nemzeti Balett Győrben is képviselteti magát a XIV. Magyar Táncfesztiválon. A Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán lesz látható Venekei Marianna első egészestés koreográfiája, A vágy villamosa. Ez egy táncdráma, melyet Tennessee Williams világhírű művéből Dés László zeneszerzővel közösen alkottak meg, és tavaly júniusban mutatták be.

Mindeközben Budapesten is kiváló programokkal várja közönségét az együttes. Június 1. és 10. között újabb 10 előadás látható a Hófehérke és a 7 törpe táncjátékból az Erkel Színházban. A népszerű produkció ifj. Harangozó Gyula koreográfus, Kocsák Tibor zeneszerző, Kentaur díszlet- és Velich Rita jelmeztervező munkáját dicséri. Az előadásokon az Opera Zenekart Hámori Máté, Kollár Imre és Szennai Kálmán vezényli.

Emellett Sir Elton John és Lee Hall méltán népszerű alkotásában, a Billy Elliot – a Musical című zenés darabban június 19-től július 14-ig több alkalommal is közreműködik az együttes. Szirtes Tamás rendezése 2016 nyarán mutatkozott be nagy sikerrel az Operaházban, az idén Seregi-díjjal kitüntetett Tihanyi Ákos koreográfiájával.

A történet szerint az 1980-as években egy angliai kisvárosból, hátrányos körülmények közül induló kisfiúnak is esélye nyílik, hogy utat találjon a tánc és a művészet felé. A produkcióban olyan neves művészek szerepelnek, mint Stohl András, Németh Kristóf, Tóth Sándor, Auksz Éva, Gallusz Nikolett vagy Ladinek Judit, továbbá Bencze Ilona, Csákányi Eszter és Hűvösvölgyi Ildikó. A gyerekszereplők közé a Madách Táncművészeti Iskola növendékeinek újabb és újabb generációi kerültek be. A jövő nemzedék balettművészei számára is inspirációt hordozó darab A hattyúk tavából is tartalmaz egy betétet, amiben a Magyar Nemzeti Balett táncosai is közreműködnek. A Magyar Állami Operaház Zenekarát Köteles Géza és Silló István dirigálja.

Borítókép: A Hófehérke és a 7 törpe című előadás. Fotó: Nagy Attila