Legóportré, túraútvonal, papírszínház: Kodály ma is közösségfejlesztő!

Véget ért az NMI Művelődési Intézet Kodály Zoltán életművéhez kapcsolódó országos közösségfejlesztő programja. A projekt tanulságait egy nagyszabású konferencián összegzik.

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” Az idézet Kodály Zoltántól származik. A magyar zenetörténet egyik legkivételesebb szerzőjének életműve ihlette a 135+1=A jövő zenéje című projektet, melyet az elmúlt hónapokban valósított meg a Művelődési Intézet.

Az intézmény 5 fős csapatok jelentkezését várta, akik vállalták, hogy Kodály Zoltán zenéje és szellemisége által inspirált, frappáns, különleges, innovatív és helyi közösséget elérő, fejlesztő programokat szerveznek. A programok keretében csapatmunkával létre kellett hozni egy produkciót, vizuális anyagot, zenei előadást, táncprodukciót vagy bármilyen produktumot, ami legalább 5 perces. A produkciót elő is kellett adni, illetve rögzíteni kellett. A Művelődési Intézet 135+1 csapatot támogatott bruttó 180.000 forinttal. A projekt célja az volt, hogy hogy a közös alkotás hatására a fiatalokból álló közösségeket megerősítse, valamint, hogy olyan inspiratív, fejlesztő folyamatok induljanak el, amelyek a program befejezését követően sem érnek véget.

A 135+1=A jövő zenéje projekt nemcsak népszerűnek, de sikeresnek is bizonyult, hiszen a zenén kívül más területeket is meghódított: többek között fotókiállítások is nyíltak, és volt, aki az animáció, a filmezés témakörében indult el. De készültek Kodály életútjához kapcsolódó térkép- és túraútvonalak, volt olyan közösség amely legóból készített Kodály-portrét. Néhány fiatal „újrahasznosított” eszközökön megszólaló Kodály-kollázsokkal örvendeztette meg a közönséget, készült táncelőadás, papírszínház, árnyjátékkal, fényfestéssel, interaktív és spontán színházzal, drámapedagógiai eszközökkel létrehozott produkció is. A projektben részt vettek hátrányos helyzetű és sérült fiatalok is.

A nagyszabású projektet lezáró konferencián a zene és a közösségfejlesztés kapcsolata áll majd a középpontban. A konferenciát 2018. június 12–13-án rendezik a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány épületében. A résztvevők előadásokra, interaktív foglalkozásokra, workshopokra és különleges módszerek, eredmények ismertetésére készülhetnek.

A részletes programról tájékozódni és az eseményre jelentkezni az NMI Művelődési Intézet oldalán lehetséges.

Borítókép: Kodály Zoltán portréja legóból, melyet a Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában működő tekerd! csoport készített. Forrás: www.hellonyiregyhaza.hu