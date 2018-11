Lenyűgözte a szakmát a Zsigmond Vilmosról készült dokufilm

A világ talán legfontosabb operatőrfesztiválján, a Camerimage-on hatalmas sikerrel vetítették a magyar géniuszról szóló filmet.

Az operatőröket díjazó, 26. Camerimage Filmfesztiválon mutatták be a Fényképezte Zsigmond Vilmos című magyar dokumentumfilmet Lengyelországban – adja hírül az Origo. Mint írják, a személyes hangvételű film Zsigmond Vilmos életét mutatja be a fényképein keresztül, a Ludwig Múzeumban megrendezett Fényképezte Zsigmond Vilmos kiállítás nyomán. Az 53 perces, Szakonyi Noémi Veronika rendezte dokumentumfilm magánfinanszírozásból készült, Zsigmond Vilmos magyarországi családjának, a SPARKS Camera and Lighting Kft. vezetőinek finanszírozásával és gondozásával. Producerei Romwalter Judit és Romwalter Béla. A fesztiválon Zsigmond Vilmosnak 2015-ben a Ludwig Múzeumban nagy sikerrel kiállított fényképei is megtekinthetők lesznek egészen január elejéig a Bydgoszcz Kulturális Központban.

A portál idézi Alan Lowne-t, a British Cinematographer főszerkesztőjét, aki így írt a filmről: „Egy fantasztikus megemlékezést láthattunk a Camerimage-on Vilmosról, a film világpremierjén. A film bemutatta Vilmos személyes, nagyszerű fekete-fehér képeit, amit az élete során készített, úgy ahogy ő az életet látta.”

A két esztendeje elhunyt Zsigmond Vilmos a világ valaha élt egyik legkiválóbb operatőre volt, Emmy-, BAFTA- és Oscar-díjas. Filmklasszikusok, remekművek operatőreként ismert, a nevéhez fűződik többek között a McCabe és Mrs. Miller, a Gyilkos túra, a Madárijesztő (cannes-i Arany Pálma), a Harmadik típusú találkozások, A szarvasvadász (Oscar-díj az év legjobb filmjének), A mennyország kapuja, A folyó, a Hiúságok máglyája, a Fekete Dália, Melinda és Melinda vagy épp a Férfit látok álmaidban című filmek fényképezése.

Neves rendezőkkel dolgozott – Spielbergen kívül például Brian De Palma, Michael Cimino, Robert Altman, Woody Allen, kamerája előtt világhírű színészek álltak: Jack Nicholson, Robert De Niro, Al Pacino, Gene Hackman, Anthony Hopkins, Sean Connery, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer, Tom Hanks, Gena Rowlands, Jon Voight, Julie Christie, Christopher Walken, Michael Douglas, Jodie Foster, Sissy Spacek, Isabelle Huppert vagy éppen Warren Beatty, de a sor még hosszan folytatható. 2001-ben egy magyar operafilmet fényképezett: a Bánk bánt Kiss-B. Attila, Marton Éva és Rost Andrea főszereplésével – összegez az Origo cikke.

Érdemes megnézni, amint átveszi – negyven évvel ezelőtt – az Oscar-díjat Goldie Hawn-tól és Jon Voight-tól.

Borítókép: Zsigmond Vilmos Oscar-díjas operatőr tárlatvezetést tart Fényképezte Zsigmond Vilmos címmel megnyílt fotókiállításán a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban (Lumú) 2015. április 10-én.

MTI Fotó: Kovács Tamás

