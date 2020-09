Már Szinyei Merse Pál Majálisa is elérhető az MNG digitális múzeumában

Az egyik leghíresebb magyar festményt először a bécsi világkiállításon mutatták be 1873-ban.

Az egyik legismertebb magyar festmény, Szinyei Merse Pál Majális című alkotása is megtalálható már a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria (MNG) digitális múzeumában, az MNG pedig 2021-re Szinyei-emlékkiállítást is tervez.

A https://majalis.mng.hu aloldal az 1873-ban készült neves alkotást mutatja be, így otthonról is megismerhető a festmény minden részlete, ugyanakkor az alkotáshoz kapcsolódó digitális tartalom segédanyagként is felhasználható az általános és középiskolai oktatás során – közölte a múzeum hétfőn.

Mint a közlemény kiemeli, a weboldalon nemcsak Szinyei Merse Pál alkotását ismerhetik meg részletesen a felhasználók, de a kép keletkezésének történetéről és a művészről is bővebb információkat találhatnak, ugyanakkor műelemzés és Szinyei wanted címmel a mester lappangó képeit kereső felhívás is olvasható a honlapon.

A Majális ma a múzeum gyűjteményének egyik legnépszerűbb alkotása, de megszületése után közel negyedszázadnak kellett eltelnie, mire a közönség és a kritika is elismerte a mű kiemelkedő jelentőségét.

Szinyei Merse Pál a festményt először a bécsi világkiállításon mutatta be 1873-ban, majd 1883-ban ismét Bécsben és Budapesten, de az elismerést csak jóval később, az 1896-os budapesti millenáris kiállítás hozta el számára.

Idén Szinyei Merse Pál születésének 175., halálának 100. évfordulójára emlékeznek. A jeles esemény kapcsán a Magyar Nemzeti Galériába tervezett, de a járványveszély miatt 2021-re halasztott emlékkiállítás az eddigi kutatások eredményeinek felhasználásával egyrészt a művész nemzetközi párhuzamait igyekszik majd bemutatni, de a 20. századi Szinyei-kultusz egyes állomásainak feltárásával pontosítja a festő már eddig is jól behatárolt helyét a magyar és az egyetemes művészet történetében.

A közlemény szerint a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria célja, hogy alkotásait, kiállításait digitálisan is bejárhatóvá tegye, és olyan háttértudást biztosítson honlapjain, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskolai oktatásban is hasznosuljanak.

Eddig több mint kétszázezer virtuális látogatója volt már a Magyar tájak című digitális tárlatnak, amely a történelmi Magyarországot a legnagyobb mesterek munkáin keresztül mutatja be. Az intézmények honlapjain megtekinthető a Változatok a realizmusra – Munkácsytól Mednyánszkyig című megújult kiállítás és magyar barokk művészetet bemutató virtuális tárlat is – áll a közleményben.