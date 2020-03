Márciusban rendezik meg a Jelen/Lét Fesztivált

A klasszikus drámától kezdve a vígjátékon át, táncszínházi előadás és zenés darabok is megtalálhatók a programban.

Március 23. és 29. között tartják a magyarországi nemzetiségi színjátszás seregszemléjét, a Jelen/Lét Fesztivált a Nemzeti Színházban.

Az eseményt a Magyarországi Szerb Színház kezdeményezésére, a Magyar Teátrumi Társaság és a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség szakmai támogatásával rendezik meg – hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.

Csasztvan András, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség elnöke kiemelte, hogy a magyarországi nemzetiségi színjátszás fénykorát éli. Mint mondta, 13 nemzetiséget jegyeznek Magyarországon, és 17 nemzetiségi színház működik. Minden nemzetiség legalább egy-egy színházával és legalább egy-egy produkciójával megjelenik a fesztiválon – tette hozzá.

Mint mondta, széles a kínálat, a klasszikus drámától kezdve a vígjátékon át, táncszínházi előadás és zenés darabok is megtalálhatók a fesztivál programján.

Rusz Milán, a Magyarországi Szerb Színház igazgatója, a Magyarországi Nemzetiségi Színházi Szövetség alelnöke kiemelte: többszörösére növekedett a magyarországi nemzetiségi színházak támogatása az elmúlt időben.

Elmondta: a Magyarországi Szerb Színház Nino Manfredi Laki Morali (Könnyű erkölcsök) című darabját mutatja be a fesztiválon, emellett egy közös produkciójuk is lesz, Európa Harmóni(k)ában címmel, amelyet több nemzetiség mutat be koncertszerű előadáson.

Arról beszélt, hogy a fesztivál a találkozásra is lehetőséget ad, a társulatok egymásból is inspirációt merítenek.

Az elmúlt évek tapasztalata szerint az előadások nagyrészt teltházakkal mennek a fesztiválon – mondta, hozzátéve, hogy a produkciókat magyar feliratozással játsszák.

A Jelen/Lét Fesztivál fellépői között van a szekszárdi Deutsche Bühne Ungarn, a CinkaPanna Cigány Színház, az Aradi Kamaraszínház, a Magyarországi Szerb Színház, a Vertigo Szlovák Színház, a szarvasi szlovák Cervinus Teátrum, a Pécsi Horvát Színház, az Ani – Budavári Örmény Színház, a Romano Teatro, az Artashat Örmény Nemzetiségi Színház, a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány, a bolgár Malko Teatro, az Amfitheatro Görög Nemzetiségi Színház és az Urartu Örmény Színház

