Meghalt Dobozi Eszter – a Forrás szerkesztője volt

József Attila-díjas költő, író, és a Forrás folyóirat szerkesztője volt. Életének 64. évében, szerdán távozott közülünk.

Hosszú betegség után halt meg szerdán Dobozi Eszter, aki Cegléden született 1956-ban. A szegedi egyetem magyar-történelem szakán végzett, majd középiskolai tanárként Cegléden és Kecskeméten tanított. 1995 és 2019 között a kecskeméti Kodály Iskola igazgatója, 1989-től pedig a Forrás folyóirat szerkesztője volt.

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy Dobozi Eszter, a Forrás szerkesztője és állandó szerzője, munkatársunk… Közzétette: Forrás Kiadó – 2019. október 9., szerda

Dobozi Eszter versei 1978-tól jelentek meg különböző folyóiratokban, a Tiszatájban, a Forrásban, az Alföldben, a Mozgó Világban, az Új Írásban, a Napjainkban és a Kortársban, a Hitelben és a Magyar Naplóban. Első önálló verseskötete, az Egy 1986-ban, a Tíz körömmel című szociográfiája 1994-ben jelent meg.

Két regény fűződik a nevéhez, a Túl a rákbarakkon. Angelika naplójából (2008) és a Sánta Kata (2011). Utolsó verseskötete, a Hószín átfut, sár fennakad-ot 2018-ban adták ki.

Dobozi Eszter 1992-ben Pilinszky János-díjat, 2004-ben Arany János-díjat, 2010-ben József Attila-díjat kapott.

Dobozi Eszter a magyar irodalom területén nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 2018-ban Magyarország Babérkoszorúja díjat vehetett át.