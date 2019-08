Milyen volt a katona arca?

"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POLITZER SÁNDOR életének 73. évében szólította magához a Teremtő. Temetése 2019. augusztus 31-én 11 órakor lesz a pápai Alsóvárosi temetőben. Szerető családja

"Mikor a testemet már roskadozva vittem, Váratlanul csendesen átölelt az Isten..." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JÓZSEF (Öcsi) életének 64. évében csendesen megpihent. Hamvait szeptember 2-án, a 16.30-kor kezdődő gyászmise után, 17 órakor helyezzük örök nyugalomra a káptalanfai temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PFÁRER ENGELBERT életének 91. évében augusztus 27-én türelemmel viselt betegsége után csendesen megpihent. Temetése 2019. augusztus 30-án, pénteken 15 órakor lesz a herendi temetőben. Előtte gyászmise 14.15 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk SOLYMOSI JÓZSEF bátyánk halálának 10. évfordulóján. Testvérei

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SLEMMER ISTVÁNNÉ SZ: GELENCSÉR TERÉZIA 90 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. augusztus 31-én, szombaton 16 órakor lesz a balatonakali temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk KUTASI ATTILÁNÉ szül. Fodor Hajnalka halálának 5. évfordulóján. Szerető családja

„Istenünk kérünk vedd oltalmadba Őt, Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÉCSI JÁNOSNÉ szül. Gáspár Jolán életének 90. évében elhunyt. Búcsúztatása augusztus 30.-án pénteken 18 órakor lesz a tótvázsonyi református temetőben. Gyászoló család

"Édesanyám, Még most is hallom hangodat, Elporladt kezed - még most is simogat." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KATONA JENŐNÉ szül. Andó Magdolna csendesen megpihent. Temetése augusztus 30-án, a 10.30-kor kezdődő gyászmise után, 11 órakor lesz a dobai temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HAL BÉLÁNÉ szül. Ruzsin Ilona életének 66. évében súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2019. szeptember 3-án, szerdán 15 órakor lesz a tapolcai új temetőben. Gyászoló család

" Ami neked csend és nyugalom Az nekünk örökös fájdalom.." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NÉMETH SÁNDORNÉ szül. Teri néni 91 éves korában csendesen megpihent. Temetése 2019. augusztus 30-án, pénteken 17 órakor lesz a révfülöpi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH KÁROLYNÉ szül. Bolla Malvin életének 66. évében elhunyt. Temetése augusztus 30-án 17 órakor lesz a nagygyimóti temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. Táncsics Ferencné sz: Balogh Ilona 79 éves korában örökre megpihent. Temetése 2019. augusztus 29-én, csütörtökön 15 órakor lesz a felsőőrsi katolikus temetőben. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FARKAS IMRE OSZKÁR 68 éves korában elhunyt. Hamvait 2019. szeptember 3-án 15 órakor a veszprémi Vámosi úti temetőben helyezzük végső nyugalomba. A gyászoló család

Fájdalomtól megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSEH ZOLTÁN életének 57. évében váratlanul elhunyt. Utolsó útjára 2019. augusztus 30-án, pénteken 15 órakor kísérjük a veszprémi Vámosi úti temetőben. Gyászoló család

"Elfeledni téged soha nem lehet, Hisz te voltál a jóság és szeretet, Csak meg kell tanulni élni nélküled." Mély fajdalommal tudatjuk, hogy HORVÁTH JÓZSEF életének 86. évében csendesen megpihent. Temetése augusztus 29-én 14 órakor lesz a padragkúti temetőben. A gyászoló család

"Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett, Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk midazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KORÁNDI JÓZSEF 61 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése 2019. augusztus 29-én, csütörtökön 15 órakor lesz a kisapáti temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VERS LAJOS 67 éves korában elhunyt. Temetése 2019. augusztus 30-án, pénteken 14.15 órakor kezdődő gyászmise után lesz a nyirádi temetőben. Gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett fiamat PINTÉR JÓZSEFET 2019. augusztus 22-én elkisérték utolsó útjára. Gyászoló Pintér Jószefné és családja

„Te, aki elmentél, mindig velünk leszel, mert a mi szívünkben soha el nem veszel. Álmainkban jössz, mi boldog könnyek közt ébredünk, mert tudjuk, hogy te itt vagy és leszel velünk.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÁRFI ISTVÁNNÉ Szül.: Farkas Éva 67 éves korában váratlanul elhunyt. Végső búcsút 2019. augusztus 29-én 16 órakor veszünk tőle a tihanyi temetőben. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁNTÁS IMRÉNÉ szül. Baranyai Zsófia életének 88. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2019. augusztus 31-én szombaton 11 órakor a tihanyi temetőben. Gyászoló család