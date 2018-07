Minden hájjal megkent bábművészek csalogatnak a pajtába

A hazai bábszínház világának legjobb előadásai és mesterség minden rafkós szereplője összejön a háromszázötven fős zalai falucskában. Aki nem hiszi, járjon utána!

Hottó Zalaegerszegtől nyolc kilométerrel található, de A Gyűrűk ura Völgyzugolya smafu hozzá képest. Az apró faluban immár nyolcadik éve minden nyáron igen nagy a fennforgás, ugyanis a bábszakma és a bábszínház-kedvelő közönség színe-java ellátogat – kis túlzással elzarándokol – a településre.

Nem csak úgy vaktában vágnak neki ennek az utazásnak: ebben az évben július 13-14-én rendezik a Hottói Bábparádét. A ramazuri fő felelősei a kis faluban élő bábművész-párok: a Magamura Alkotóműhely alapítói, Boráros Szilárd bábtervező és felesége, Milada, valamint Varga Péter és párja, Zsófi, a Ziránó Színház alapítói, akik kezdetben saját házaikban szerveztek szakmai workshopokat bábos barátoknak, ismerősöknek, 2010 óta pedig előadásokkal, koncertekkel, interaktív bábműhelyekkel és nem mellékesen finom falatokkal várnak mindenkit, aki betér hozzájuk.

Sokat elárul a rendezvény hangulatáról, hogy

a „fesztiválközpont” a Varga család pajtája, ami szükség esetén próbaterem, ha kell, ebédlő és még inkább előadáshelyszín.

A szervezésben pedig nem mások vesznek részt, mint a méltán híres „hottói hedon”, vagyis a faluban élő családok összetartó közösségének tagjai.

Hogy mi adja a bábművészet sava-borsát, azt igazán csak az tudja, aki mestere – talán nem túlzás azt mondani: varázslója – a szakmának. Varga Pétert, a Bábparádé házigazdáját nemcsak a rendezvényről, de arról is kérdeztük, hogy miféle mágiát űz a bábművész, és hogy az miért ennyire lenyűgöző.

Mit tud a bábszínház, amit az élő színház nem? Milyen többletet ad?

Absztrahál, jelentéseket sűrít, kódol: ezzel olyan figyelmi állapotba helyezi a nézőt, amellyel közös alkotásra hív, amely által neki is részt kell vennie a játékban.

Ha három szóval kellene jellemeznie a Bábparádét, mit mondana?

Csak óriási szavak jutnak eszembe, de nem akarok fellengzős lenni. Családias. Tartalmasan derűs, és… árnyékos. Vagyis, hogy sok fa van, aminek a tövében hűsölni lehet.

Hűsölnek is, nyolc éve, kicsik-nagyok egyaránt. Miért van az, hogy a bábszínház közönsége kortalan?

Ha nagyon filozofikus akarok lenni, akkor azt mondom: mert mágiája van. Akármennyire is felnőtté válik valaki, mindig megmarad benne egy játszó ember, akit nevezhetünk akár a bennünk élő gyermeknek is, de szerintem a játszó ember pontosabb megjelölés. Ez a játszó ember mindannyiunkban benne van, szüntelen igénye van a játékra, ez ősi, mágikus, a földi életünkhöz hozzá tartozó adottság. Enélkül végtelenül szomorú és nyomasztó lenne az élet. A bábszínház a működésmódjával, azzal, hogy animál egy élettelen tárgyat, pillanatok alatt előhívja ezt a játszó embert, kapcsolatot létesít vele: ezen a kapcsolaton keresztül pedig el lehet mesélni egy történetet.

Mitől jó egy báb?

Lelke van. A karaktere, a mozgáskoordinációja adekvát a figurához. Egy történetet többféleképpen is el lehet mesélni, sőt, még bábokkal is többféleképpen. Az, hogy egy báb mit tud, vagy mit kell, hogy tudjon mozgásában, karakterében, kifejezőeszközeiben és adottságaiban, az függ a történet mesélőjétől, a történetmesélés módjától és magától a történettől. Ezért egy jó bábkészítőnek érzékenysége van a meséléshez, a történetekhez és azok mondanivalójához is.

Az idei Bábparádé egyik legkülönlegesebb pillanata Tasnádi István Közellenség című darabjának előadása lesz, melyet a Magamura Alkotóműhely állít színpadra – ezúttal inkább a felnőtt(korú) közönségnek kedvezve. A gyerekek a Ziránó színház és a Mesebolt Bábszínház közös előadását, A Zöldszakállú királyt láthatják, és megismerkedhetnek Az égig érő fa című kesztyűsbábjátékkal is a Mesebolt Bábszínház jóvoltából. Korosztályok közös programja lehet Lovászi Edina és zenekarának Abszúrd, bravúr, celeb című családi koncertje, melyen természetesen a bábok is előkerülnek.

A kísérőprogramokra sem mondható, hogy töltelékszerepük lenne, némelyikük igazi fő attrakciónak is beillik. Ki a Tekergőtér interaktív játszótérre belép, semmiképp se hagyjon fel minden reménnyel, sőt! A Tintaló Társulás családi ügyességi játékán kerek-perec kiderül, mennyit tud apa és anya. A Magamura Alkotóműhely bábkészítő műhelyében pedig minden kedvenc hős életre kelthető, méghozzá saját kezűleg.

Borítókép: a Ziránó Színház előadása. Forrás: meseboltbabszinhaz.hu