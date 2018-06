Most kiderül, mi folyik a színfalak mögött

Mindeddig egyedülálló kiállítás nyílik, melyen választ kaphatunk a díszletek, a kellékek és a jelmezek rejtélyeire.

2018. június 22-től látogatható a Kulisszatitkok, SZÍNHÁZ kívül-belül című színházi iparművészeti kiállítás. A kuriózumnak számító tárlaton mese- és bábfigurák, plakátok, maszkok, jelmezek, plasztikák, bőr- és üvegműves remekek, textilképek, ékszerek, kellékek, valamint díjak és egyedi látványtervek is helyet kapnak.

A kísérőprogramokon, például a tárlathoz kötődő nyílt napokon, szakmai programokon, öltözékbemutatókon, illetve könyvkatalógus-bemutatón keresztül bárki bepillanthat a színházi iparművészet kulisszatitkaiba.

Az MMA és a Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium együttműködése keretében a sikeres érettségi vizsga után kétéves szakképzésben résztvevő, végzős, oklevelet kapó jelmez-, divat- és textiltervezőket a színházi témához illően arany és tüll viseleteket terveznek a kiállításban megjelenő balett színpadra, amelynek két bemutatójára is sor kerül. Miután a programsorozatban a népművészet és folklór is megjelenik, a látogatók részt vehetnek egy öltözékbemutatón, ahol színészek, zenészek, tehetségkutató rendezvények legutóbbi nyertesei mutatják be kreációikat a nagyközönség számára.

A részletes programokról az MMA honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

A Pesti Vigadóban nyíló kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának felkérésére és támogatásával született meg. Közreműködött a PIM tagintézménye, az Országos Színháztörténeti Múzeum, a Magyar Belsőépítész Egyesület (MABE), valamint a Szcenográfusok, Színháztechnikusok és Színházépítészek Nemzetközi Szervezetének (OISTAT) magyar központja és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: AFP / GOVIN-SOREL / PHOTONONSTOP