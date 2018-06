Művészet az utolsó cseppig, avagy: hogy aranyozzunk be vízparti nyáresteket remekművekkel

A Klassz a pARTon! sorozat indulása óta garanciát jelent a színvonalas kikapcsolódásra. Az egyik legrangosabb magyar művészeti fesztivál, mely a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 hivatalos rendezvénye, Pozsonytól Budapestig, Balatonalmáditól Rijekáig számos városban várja vendégeit.

A Klassz a pARTon! alapítója és házigazdája Érdi Tamás Prima Primissima díjas zongoraművész, aki a Kulturális Örökség Európai Évének idei Nagykövete. A fesztivál több gazdag kultúrájú településen (Balatonalmádi, Balatonfüred, Budapest, Csopak, Esztergom, Gyenesdiás, Keszthely, Paloznak, Salföld, Siófok, Szigliget, Tihany, Vászoly, Zamárdi, Pozsony, Fiume), változatos helyszínek bevonásával (szabadtéri színpadok, templomok, kastélyok, strandok) teszi elérhetővé kiváló programjait. A 2018-as Klassz a pARTon július 8-tól szeptember 22-ig tart.

A Klassz a pARTon! eseménysorozatot kiemeli a fesztiválok sorából az, hogy olyan településekre is eljuttatják a legnevesebb muzsikusokat, művészeket, ahol ahol egyáltalán nincs, vagy csak jóval kevesebb lehetőség adódik hasonló programokon való részvételre. A Balaton Régióban jelenleg a Klassz a pARTon! az egyetlen zenei fesztivál, ahol nincs belépőjegy. A koncertsorozat emellett az egyik fontos pillére a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázatnak. 2018 az első év, hogy a fesztivál bekerült a Balaton Régió legjelentősebb művészeti és közösségi eseményeit, értékeit összefogó Nagyon Balaton rendezvénysorozatba – az ezzel kapcsolatos legfrissebb hírek, részletes információk folyamatosan nyomon követhetők például a likebalaton.hu oldalon.

A Klassz a pARTon! idei nemzetközi vendégei mások mellett a lengyel Lutosławski Quartet, a francia Quatuor Hermés, Josef Špaček prágai hegedűművész, Christian-Friedrich Dallmann német kürtművész, Anneke Boecke holland furulyaművész, és a BalatonSax mesterkurzus európai professzorai, Alain Crepin, Nicolas Prost, David Salleras, Jure Pukl lesznek. A sorozat nyitórendezvényén fellép a pozsonyi Bruno Walter Szimfonikus Zenekar. Az együttes érdekessége, hogy Bécs-Pozsony-Budapest régiójának muzsikusaiból, híres európai együttesek tagjaiból szerveződött.

A hazai fellépők között szerepel a Kodály Zoltán Nemzetközi Ifjúsági Zenekar Vásáry Tamás, a Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara Hamar Zsolt, az Óbudai Danubia Zenekar Hámori Máté, a Budapest Concerto Zenekar pedig Keller András vezényletével. Koncertet ad többek között az Anima Musicae Kamarazenekar, az Eckhardt Quartet /BFZ/, a Corridor Quartet, a Budapest Saxophone Quartet Kertesi Ingriddel, a szabadkai Görög Sisters, és a Szent Efrém Férfikar Sebestyén Mártával.

Érdi Tamás és más kiváló szólisták, illetve a MOL Új Európa Alapítvány tehetségtámogató programjának nyertesei is gazdagítják a programot. Ahogy évek óta, ezúttal is szerephez jut majd a budapesti Solti György Zeneiskola Vonószenekara Bolla Milán vezetésével, és a veszprémi Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar Demel Eszter karmesterrel, vendégük a veszprémi Hartmann Domonkos, aki Jan Vychytil Nemzetközi Gordonkaverseny nagydíját nyerte.

Több mesterkurzus is csatlakozott a fesztiválhoz, többek között a BalatonSAX, a Jeunesses Musicales Hungary Egyesület kürtkurzusának növendékei. A gyerekeket strandokon, hajókirándulásokon ismeretterjesztő gyerekprogramokkal és társművészetekkel összekötött játékkal várják majd. A Cimbora Együttes interaktív koncertjein a legkisebbek is együtt énekelhetnek Korhecz Imolával.

Észrevétlenül, játékosan a klasszikus zenére nevelik a jövő közönségét Lukácsházi Győző és a Görög Sisters „Utazás a zongora körül”, a Brass in the Five és Méhes Csaba Brass Hu-MORZSÁK programjai. Az operát szeretné megkedveltetni a Varázsfuvola rövidített, „gyermekbarát” előadásaival Gulyás Dénes, aki tanítványaival évek óta nagy sikert arat strandokon, esti fellépéseken nemcsak a gyerekközönség előtt.

A részletes programról a fesztivál honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Borítókép: Podhorányi Zsolt