Nagyszabású New York-i túrára indul ősszel az Opera

Három opera- és három balettprodukcióval, valamint két gálaesttel vendégszerepel a Magyar Állami Operaház október 30. és november 11. között a New York-i Koch Theaterben és a Carnegie Hallban.

A turnét szerdán jelentette be Ókovács Szilveszter Magyarország New York-i főkonzulátusán – közölte az Operaház az MTI-vel.

A közlemény szerint a főigazgató az amerikai sajtó képviselőinek elmondta: „hatalmas lehetőség, hogy egy operanemzet, a magyar, bemutatkozhat a világ kulturális fővárosában. Nemcsak egy operaházat képviselünk, hanem egy egész nemzetet. Azon dolgozunk, hogy lenyűgözzük a New York-i közönséget”.

Kumin Ferenc főkonzul bevezetőjében arról beszélt,

hogy az opera és a balett New York-i fellépése a legnagyobb kulturális diplomáciai vállalás valaha, „amire részben az ország gazdasági ereje, részben a magyarok kiemelkedő tehetsége teremt lehetőséget”.

350 művész, köztük opera- és balettszólisták, a tánckar, az énekkar és a zenekar tagjai lépnek fel két héten át New York patinás színházában, a Lincoln Center részét képező David H. Koch Theaterben. A vendégjáték első hete október 30. és november 3. között az opera műfajáé, ekkor debütál az Egyesült Államokban Erkel Bán bánja és Vajda János Mario és a varázslója, utóbbit a tengerentúlon is népszerű Bartók-darabbal, A kékszakállú herceg várával láthat egy estén a közönség. Az Opera ugyancsak bemutatja Goldmark Károly Sába királynőjét, ami színpadi változatban 1906 óta nem volt látható New Yorkban.

November 6. és 11. között a Magyar Nemzeti Balett lép fel a Koch Színházban. Rudi van Dantzig A hattyúk tava- és Michael Messerer Don Quijote-koreográfiáját először a magyar együttes produkciójában láthatja az amerikai közönség. A balettsorozat a LOL-est keretében tavaly bemutatott három Hans van Manen-féle kortárs koreográfia, a Trois Gnossiennes, az 5 tangó és a Black Cake előadásával zárul. Mind az opera-, mind a balettprodukciókat két-két alkalommal láthatja a New York-i közönség, egyedül A hattyúk tava szerepel három alkalommal a műsoron.

A New York-i OperaTúra kínálatát két gálaest is színesíti a Magyar Állami Operaház Zenekarának előadásában. November 4-én, ugyancsak a Koch Színházban megrendezett koncerten a Hunyadi László, a Bánk bán, a Háry János és a Székely Fonó népszerű áriái és duettjei mellett Bartók, Dohnányi, Liszt, Lukács András és Philip Glass, valamint Weiner művei hangoznak el Kesselyák Gergely vezényletével, míg a Magyar Nemzeti Balett szólistái A kalózból és a LOL-est műsorából mutatnak be egy-egy pas de deux-t. November 11-én az Opera zenekara az operaelőadásokat is vezénylő Kocsár Balázs vezetésével a Carnegie Hallba kapott meghívást, ahol az együttes a New Yorkba emigrált 20. századi olasz zeneszerző, Aldo Finzi emlékére rendezett évenkénti gálaest idei közreműködője lesz. A műsoron a tervek szerint Finzi, Fabio Vacchi, Dohnányi és Bartók művei szerepelnek.

A Magyar Állami Operaház New York-i OperaTúrája a kormány támogatásával valósul meg.