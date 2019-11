Nepp Józsefre és a Mézga családra emlékeznek (videó)

A fesztivált november 15-től 17-ig rendezik meg, az ország legkülönbözőbb pontjain lesznek vetítések és egyéb programok.

A Mézga család bemutatásának 50. évfordulóját ünnepelve a 85 éve született Nepp Józsefre emlékezik a hetedik Országos Rajzfilmünnep.

A szervezők szerint

egy hétvégén keresztül kilencven település több mint száztíz helyszínén, mozikban, művelődési és közösségi házakban, könyvtárakban, iskolákban a magyar és a nemzetközi animációé lesz a főszerep.

Idén fél évszázada, hogy a Mézga család megszületett, a sorozat munkálataiban rendezőként és íróként is részt vett a 2017-ben elhunyt Nepp József.

Számos más alkotása is látható lesz a Rajzfilmünnepen: többek között a Gusztáv- és a Kérem a következőt!-sorozat, az általa írt Macskafogó vagy első önálló, egész estés filmje, a szatirikus hangvételű Hófehér, a Romhányi Józseffel és Dargay Attilával közösen írt Lúdas Matyi és Szaffi, a forgatókönyvei alapján készült filmek közül Az erdő kapitánya és a Vili, a veréb.

Számos hazai rajzfilmklasszikussal felújítva találkozhatnak a Rajzfilmünnep látogatói.

A Magyar Nemzeti Filmalap filmfelújítási és digitalizációs programja keretében évente 25-30 film digitális restaurálása zajlik a Filmarchívum és a Filmlabor együttműködésében.

Ennek eredményeképpen folyamatosan újulnak meg a világhírű magyar animáció egészestés és egyedi alkotásai is.

A Rajzfilmünnep idén vetített filmjei közül ennek a programnak a keretében restaurálták a Macskafogót és a Szaffit. A Vuk és a Lúdas Matyi egy korábbi, alapos felújításon esett át.

A filmkínálatban a legkisebbektől a fiatal és felnőtt nézőkön át mindenki találhat magának érdeklődésének megfelelő animációt.

A vetítések mellett gyerek- és családi programokkal várják a helyszínek az érdeklődőket.

A KEDD Animációs Stúdió 2011-ben azzal a céllal indította útjára a Rajzfilmünnepet, hogy az ország minél több településére juttassa el a rajz- és animációs filmek kultúráját.

Az országos programsorozatot minden évben egyre nagyobb érdeklődés övezi, az elmúlt nyolc évben egynapos eseményből egész hétvégés programsorozattá nőtte ki magát, amelyre tavaly mintegy 25 ezer látogató volt kíváncsi.

A filmkínálat összeállításában a KEDD Stúdiónak évek óta kiemelt partnere a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum Igazgatóság, az MTVA, valamint a Kecskemétfilm, de számos magyar animációs stúdióval, mint a BAL Film, a Cinemon, a CUB Animation, a KGB, a Magyar Rajzfilm, az Omega-Kreatív vagy a The Hoppies, illetve több hazai filmforgalmazóval is együttműködnek. Az Anilogue, a BuSho, a Kecskeméti Animációs Film Fesztivál (KAFF) és a Primanima mellett idén a CINEMIRA Nemzetközi Gyerekfilmfesztivál válogatása is látható lesz a Rajzfilmünnepen, a jövő nemzedék alkotásaival pedig a művészeti egyetemek (MOME, METU, EKE) közreműködésével ismerkedhetnek meg.

Egész estés és rövidfilmek, az „aranykor” klasszikus filmjei és sorozatai, valamint az elmúlt években készült magyar művek, illetve kortárs animációs összeállítások egyaránt szerepelnek a programban.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem többek között egy középiskolásoknak készült Trash-válogatással vesz részt a programban, az Oscar-díjas Michaël Dudok de Wit által rendezett, nagyrészt a kecskeméti stúdióban animált A vörös teknős különleges hangulata miatt inkább az idősebb korosztálynak szól, ahogy Jankovics Marcell monumentális mozifilmje, Az ember tragédiája is.

Az elmúlt egy év mozis bemutatói közül láthatják a nézők mások mellett Milorad Krstic akció-thrillerét, a Ruben Brandt, a gyűjtőt, a Berg Judit meseregényéből készült Lengemesék 2 – Tél a nádtengerent vagy a Vízipók-csodapók felújított változatát.

Az ötven éve bemutatott Mézga család alkalmából az Országos Rajzfilmünnep rajzpályázatot hirdetett, amelyben arra kérték a gyerekeket, képzeljék el és rajzolják le, milyen lehet az élet a 30. században.

A pályázatra mintegy ötszáz rajz érkezett az egész országból, a szakmai zsűri a Dargay Attila-díjas Jurik Kristóf filmrendező vezetésével három korosztályban egy-egy nyertest választ ki, de november 4. és november 13. között közönségszavazást is tartanak az Országos Rajzfilmünnep Facebook-oldalán.