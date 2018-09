Nyakába veszi az országot az Opera

Hét hónap alatt 52 előadást, köztük 10 megyeszékhelyen négyestés bérletet kínál a Magyar Állami Operaház szeptember 8-án kezdődő, Operát az Operából! programsorozatában.

A Szimfonikus estek programja minden alkalommal egy Rossini-operanyitányt, egy versenyművet és egy bécsi klasszikus – Haydn, Mozart vagy Beethoven – szimfóniát foglal magába. A szeptember 8-án, a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központban hallható hangversenyen, amelyen a Magyar Állami Operaház Zenekarát Kesselyák Gergely dirigálja, a Szemiramisz-nyitány hangzik el Haydn G-dúr hegedűversenyével és Beethoven 4. szimfóniájával, míg a szeptember 22-én a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban és a szeptember 29-én a kaposvári Szivárvány Kultúrpalotában hallható koncerteken A török Itáliában-nyitány, Hidas Frigyes Oboaversenye és Haydn C-dúr, Medve-szimfóniája szólal meg stílszerűen Medveczky Ádám vezényletével. A december 2-ig tartó koncertsorozat mindegyik állomásán a szólistaszerepekben az Opera Zenekar művészei működnek közre.

A Klasszikus és modern elnevezésű balettprogram szeptember 23-án a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális Központban veszi kezdetét, majd 30-án Tatabányán, a Vértes Agórájában folytatódik. A Magyar Nemzeti Balett vezető szólistái előadásában látható produkció gerincét a holland kortárs koreográfus tavaly a LOL-est kereti között bemutatott három koreográfiája adja, amelyek között közkedvelt darabok – A hattyúk tava, A kalóz, a Don Quijote és a Spartacus – népszerű pas de deux-i szerepelnek.

Az Operát az Operából! elnevezésű négyestés bérletprogram keretében a budapesti Opera szólistái és együttesei tíz olyan megyeszékhelyre látogatnak el, ahol hagyományosan nincsenek jelen a dalszínházi műfajok. Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Salgótarján, Szekszárd, Tatabánya, Veszprém és Zalaegerszeg színház- és hangversenytermeibe a már említett balett- és szimfonikus estek mellett Puccini Tosca vagy Bohémélet című operájának koncertszerű változata, továbbá egy népszerű verista operarészletekből összeállított gálaműsor is színesíti a kínálatot. Ezáltal az Andrássy úti Ybl-palota korszerűsítése lehetőséget teremt arra, hogy a dalszínház ápolhassa kapcsolatát a fővároson kívüli, igényes és kultúraszerető közönséggel. Az ország legnagyobb kulturális intézménye missziós kötelességének tekinti, hogy az opera üzenetét más színpadokon is közvetítse.

Az Opera azokra a megyeszékhelyekre is ellátogat, ahol az operajátszásnak, illetve a helyi szimfonikus együttes köré szerveződő komolyzenei életnek már megbecsült hagyományai vannak. Itt a helyi viszonyokat nem megbolygatva Puccini Turandot című operáját mutatják be koncertszerű formában, amelynek előadása a zenekar és a kórus létszámát tekintve is komoly kihívásokat támaszt vidéken. Először a győri Nemzeti Színházban lesz hallható ilyen formában a produkció szeptember 14-én, a főbb szerepeket Lukács Gyöngyi, László Boldizsár, Kriszta Kinga és Szvétek László énekli, míg az Opera Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkarát Medveczky Ádám dirigálja. Két nappal később, 16-án, Tatán is felcsendül Puccini remekműve azonos szereposztásban, itt az Esterházy Angolkertben 1933-ban Oláh Gusztáv, az Opera legendás rendezőjének kezdeményezésére bevezetett szabadtéri operaelőadások emléke előtt tiszteleg előadásával a budapesti dalszínház.

Borítókép: A Magyar Állami Operaház Zenekara a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató döntőjének főpróbáján az Opera próbatermében 2017. május 22-én.

MTI Fotó: Bruzák Noémi