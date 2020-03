Online nézheti az Óbudai Danubia Zenekar korábbi koncertjeit

Az első estén a zenekar egy 2018-ban elhangzott műsora volt látható-hallható Übermensch címmel. A közönség Copland, Wagner és Richard Strauss műveit hallhatta Hámori Máté vezényletével – közölte a zenekar.

A sorozat koncertjei minden héten szombaton este fél nyolctól láthatóak.

„Bár a valódi közösségi koncertélményt nem tudják pótolni a felvételek, számunkra is izgalmas visszaidézni ezeket a pillanatokat, és talán olyanokhoz is eljut így a muzsikánk, akik valamilyen okból nem látogatják, vagy nem tudják látogatni hangversenyeinket. Szerintem azok számára is szép élmény lesz, akik az eredeti koncerten is velünk voltak a Zeneakadémia Nagytermében. Ráadásul az ifjabb korosztály is nyugodtan megpróbálkozhat most ezekkel a zenékkel, hiszen az otthonukból nézve megvan a lehetőségük arra, hogy ne kelljen az egész koncertet egy helyben végigülniük”