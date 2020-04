Rédei Ferenc kapta idén a Fotóriporteri Életműdíjat

A díjazott a fotóriporteri szakma egyik legendás alakja, meghatározó fotórovatok egykori vezetője, generációk példaképe, tanára – közölte honlapján a Capa Központ.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ által alapított Fotóriporteri Életműdíjat 2020-ban Rédei Ferenc képszerkesztő, fotográfus kapta a kuratórium egyhangú döntése alapján.

A nettó egymillió forinttal járó díj indoklása szerint Rédei Ferenc „élő legenda, aki nélkül ma nem lenne ugyanaz a fotóriporteri szakma”.

„Sokunknak már a fotóriporter szóról is ő jut az eszébe. Két kiváló generációt nevelt fel, a most aktív fotóriporterek közül nagyon sokat ő állított a pályára, és ők a mai napig számíthatnak rá. Az általa vezetett fotórovatok – Népszabadság, Népszava – meghatározóak voltak a szakmában. Kevesen tudják és értik nála jobban, hogy mit is jelent fotóriporternek lenni. Művelőjeként a klasszikus fotóriporteri vonalat képviselte. Rendkívüli közösségteremtő képessége és értékteremtő munkája emelte a mai szintre a magyar fotóriporteri munkát. Ahogy az egyik kurátor fogalmazott, Rédei Ferenc a hazai fotóriporteri szakma egyik betonpillére” – méltatta a díjazottat a kuratórium.

A grémium tagjai – Bánkuti András, Horváth M. Judit, Keleti Éva, Kőrösi Orsolya, Móricz-Sabján Simon és Szigeti Tamás – online fórumon, a virtuális térben találkoztak, vitatkoztak és szavaztak – áll a közleményben.

Rédei Ferenc 1944. február 28-án született Budapesten. Vasesztergályosnak tanult Csepelen, majd egy ajándékba kapott Rolleiflex géppel fotózni kezdett. Fotóriporteri pályafutását a MÁVAUT üzemi lapjánál kezdte, majd a Magyar Rendőr munkatársa lett. 1971-től a Népszava fotóriportere, 1975-től 1985-ig rovatvezetője volt, majd a Népszabadság fotórovatának vezetője lett. 2006-tól, nyugdíjasként a Népszabadság fotóarchívumának 1963 és 1990 között készült anyagait digitalizálja, archiválja.