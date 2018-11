Rendkívüli magyar dokufilmek készülhetnek

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa több pályázatán is eredményt hirdetett.

Az NMHH Médiatanácsa korábban már támogatott, gyermek-, ifjúsági és családi témájú animációs sorozatok bővítését, illetve egész estés animációs filmmé alakítását támogatja kétszázmillió forint keretösszegből. A Dargay Attila-pályázatra december 6-ig várják a szinopszisokat; a nyertes pályázók feladata – a korábban támogatást nyert részekkel összhangban – kiegészíteni a sorozatokat 13 részesre, kibővíteni a már elkészült 13 epizódot 26 részesre, illetve az egész estésnek szánt alkotások esetében a már elkészült sorozatot minimum 52, maximum 90 percessé kell összefűzni – közölte hétfőn az NMHH.

A Médiatanács a dokumentumfilmek gyártásának támogatására kiírt idei Ember Judit-pályázat második fordulójában tizenhárom alkotónak összesen 108,5 millió forintot ítélt oda.

A nyertes alkotók közül

Xantus Gábor Kányádi Sándor költőről, Simon Judit Klapka György honvédtábornokról, Szabó Gábor Besenyei Péter műrepülőről,

Pap Zsolt pedig az animáció zsenijéről és a sci-fi műfaj úttörőjéről, George Palról készít portréfilmet.

Vojkó Ferenc a Szent Korona 1945 és 1978 közötti sorsát, Tősér Ádám az 1956-os forradalom után elmenekültek befogadásának történetét meséli el. Pesty László a Duna Televízió létrejötte óta eltelt negyedszázadot eleveníti fel, Kriskó László Józsefváros és az MTK múltját, sikereit és terveit, Skrabski Fruzsina négy traumatikus sorsot és a szinte lehetetlen talpra állást mutat be, Neagu Adrian pedig a moldvai csángók Székelyföldre kényszerítéséről forgat filmet.

Jamrik Levente az 1980-as évek Magyarországán működő nemzetközi terrorszervezetekről készít dokumentumfilmet, Káel Csaba a 19. századi Operaházba, az itt dolgozó Mahler életébe avatja be a nézőt, míg Mezősi-Nagy Mariann és Mezősi Tamás egy követségi tanácsos, Wettstein János nemrég előkerült naplója alapján dolgozza majd fel a trianoni béketárgyalásokat.

Az ismeretterjesztő filmek, sorozatok gyártását támogató Kollányi Ágoston-pályázat idei második fordulójában a Médiatanács nyolc magyarországi és egy határon túli alkotónak összesen 74,4 millió forint támogatást ítélt meg.

A határon túlról már többedjére eredményesen pályázott Szabó Attila, aki egy ritka féldrágakő, az aragonit csiszolásának erdélyi hagyományát és jelenét idézi majd meg. Szász Csongor a 2. világháború utáni vajdasági magyar kisebbség letargikus hangulatában született lakodalmas rockzenéről mint közösségi és kulturális jelenségről forgat,

Simon Broughton pedig a magyar táncházmozgalom történetét örökíti meg.

Varsányi Ferenc a kereszteseket állítja középpontba a keresztény-iszlám ellentét 21. századi környezetében, Takács Rita a növényvilág kommunikációjáról készít filmet.

Támogatást nyert három portréterv is: Balázs Ferencről, az unitárius reneszánsz teológusról, tanárról, íróról és népművelőről (rendező: Orbán János Dénes), Potoczky Máriáról, egy arisztokrata származású szociáldemokrata aktivistáról Nagy Imre környezetéből (Bozsogi János), és elkészül az első életrajzi film a nagy mesélőről, Benedek Elekről is (Szögi László). Újabb tizenhat résszel folytatódik a vallásszabadságot a világon elsőként törvénybe iktató 1568-as erdélyi országgyűlésről szóló sorozat, a Vallás és szabadság is (Hevér Zoltán).

A mecenatúraprogram azonnali helyszíni forgatási költséget támogató Escher Károly-pályázatának keretéből kétmillió forinttal járul hozzá a Médiatanács az Erdély és Románia egyesülésének századik évfordulójára, december 1-jére tervezett román centenáriumi ünnepségsorozat megörökítéséhez, tekintettel az elmúlt napokban a témában elhangzott uniós nyilatkozatok visszhangjára. A támogatott rendezőnek, Major Anitának vállalnia kell, hogy a nyersanyaggal érvényesen pályázik majd a dokumentum- vagy ismeretterjesztő filmek gyártását támogató pályázat következő fordulójában.

Jövőre is támogatja a Médiatanács a 2019. január 28. és február 3. között esedékes Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon eredményesen szereplő alkotókat. A versenyszekció fődíjaira, a legjobb rövidfilm fődíjára és a közönségdíjra összesen 2,2 millió forintot ajánl fel a testület – közölte az NMHH.

