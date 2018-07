Takács Zsuzsa kapta az idei Hévíz Irodalmi Díjat

Az elismerést a 25 éves fennállását ünneplő lap fesztiváljának megnyitóján hirdették ki, a költőnő azonban betegség miatt nem tudott jelen lenni az eseményen.

A folyóiratban tavaly megjelent A Vak Remény gyöngülése című költeményével nyerte el az idei Hévíz Irodalmi Díjat Takács Zsuzsa költő – közölték pénteken a városban tartott irodalmi fesztiválon.

A Hévíz irodalmi folyóiratot ez év elejéig hat éven át főszerkesztőként irányító Szálinger Balázs felidézte, hogy az önkormányzat 2013-ban alapította a Hévíz Irodalmi Díjat, amelyet eddig Háy János, Szántó T. Gábor, Kemény István és Bereményi Géza nyert el egy-egy előző évben a folyóiratban megjelent művéért. Takács Zsuzsa költeménye révén először díjaztak verset – fűzte még hozzá, de jelezte azt is, hogy a díjazott betegsége miatt csak egy későbbi időpontban tudja átvenni a kitüntetését.

Takács Zsuzsa: A Vak Remény gyöngülése Találkozni akartam volna a Vak Reménnyel,

kértem, hogy mondjon egy alkalmas helyet.

Az Utolsó Ítélet terét, például, Budapesten, vagy

valamilyen süllyedő szigetet, ahonnan nem vezet

visszaút haza. Egy kristálygömb közepét. Egy éjjeli

menedékhelyet, ahol épp agyonütnek valakit.

Ismerje el, hogy reménykedése ostoba volt.

Hamis és gyomorforgatóan rózsaszín, akárcsak

ő maga. Szerettem volna vérig sérteni,

mert annyi évtizeden keresztül áltatott. Hogy míg a többiek elestek, én talpon maradtam,

mivel a túlélésben van valami visszataszító.

Remegett és sápadt a mobil a kezemben,

annyira keményen beszéltem vele.

Te rohadt állat! – kiabálta a Hangom,

s a szememből közben hulltak az önsajnálat

könnyei. Szabadkozott, hogy nem ér rá.

Naponta százával érkeznek az enyémhez

hasonló segélyhívások hozzá, mondta.

És hogy az összeomlás szélén áll maga is.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere megemlékezett a rendszerváltás utáni első polgármesterről, Kiss Lajosról, aki a lapot megalapította. A nehézségek és változások mellett az elmúlt hat-nyolc évben „vérfrissítésen” esett át a folyóirat úgy, hogy korábbi szerkesztői mellett megjelent egy „fiatalos, lendületes csapat” új ötletekkel – mondta.

Ma már ez a folyóirat a Kárpát-medencén belül az egyik legnépszerűbb irodalmi lap,

amely antológiákat is megjelentet, de készített angol nyelvű kiadást is. Hévíz mint mecénás ezt az értéket továbbra is meg akarja őrizni – fejtette ki a polgármester.

Borítókép: Hévíz irodalmi folyóiratok a lap negyedszázados fennállása alkalmából rendezett kétnapos fesztivál megnyitóján és a Hévíz Irodalmi Díj kihirdetésén a hévízi Városi Könyvtárban 2018. július 20-án. Forrás: MTI / Varga György