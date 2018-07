Törőcsik Mari hangja is hallható egy új darabban

Törőcsik Mari hangja is megszólal a fiatal színészekből álló Sztalker Csoport első önálló előadásában, amelynek premierje a kedden kezdődő Ördögkatlan fesztiválon lesz. A darab születéséről ifj. Vidnyánszky Attila, a darab rendezője beszélt az MTI-nek.

A Sztalker Csoport a William Faulkner Míg fekszem kiterítve című kisregénye nyomán készült darabot adja elő az Ördögkatlanon, melynek védnöke Törőcsik Mari. A 15-20 tagú alkotóközösségnek – amely ifj. Vidnyánszky és Vecsei H. Miklós közös előadásait hozza létre – eddig is születettek előadásai befogadó színházakban, Debrecenben, Budaörsön vagy a Nemzeti Színházban, de most nyílt rá először lehetőségük, hogy saját előadással jelentkezzenek.

„Eddig egy színház mindig mögénk állt és a csoportnak általában csak egy része szerepelt. Ezért nevezzük ezt az első saját produkciónknak, mivel most az egész csapatot be tudtuk venni a történetbe. Olyan anyagot választottunk, amelyben a társulatot alkotó fiatal színészek mind jelen vannak. Az útkeresésről szerettünk volna beszélni, egy közösség születéséről. Még nem vagyunk független társulat, de most ültetjük el a magot, ezért nagyon jónak tűnt a gondolat, hogy megmutassuk, milyen az, amikor egymásba kapaszkodik 15 ember”